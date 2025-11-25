Pinamonti in campo, ladri in casa. La denuncia social: "C'erano i bimbi con la baby sitter"

Ladri nell'abitazione modenese dell'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti e della compagna Dasha Lapushka , modella, artista e influencer bielorussa, ieri sera mentre a Reggio Emilia era in corso la partita di Serie A Sassuolo-Pisa (terminata 2-2) con il numero 99 regolarmente in campo. A farlo sapere, via social, è proprio Lapushka, denunciando come i ladri siano entrati nella loro villa nonostante all'interno ci fossero i due figli piccoli e la babysitter. Il bottino, a quanto risulta, sarebbe di quelli ingenti.

La denuncia social della compagna di Pinamonti

"Sono entrati i ladri mentre ero a guardare la partita del mio fidanzato - le parole di Lapushka -. Dentro c'erano i miei bimbi con la baby sitter: grazie a Dio i piccoli erano al piano di sotto e stanno bene e quella è l'unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no. Chi fa del male semina solo male e prima o poi la vita presenta il conto. Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato: purtroppo in Italia, negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona, troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con più punizioni adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire". Sul posto l'intervento delle squadre volante e mobile della polizia di Stato.