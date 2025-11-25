Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pinamonti in campo, ladri in casa. La denuncia social: "C'erano i bimbi con la baby sitter"

Disavventura per l'attaccante del Sassuolo. Furto nella sua abitazione modenese mentre era in corso la partita di Serie A tra i neroverdi e il Pisa
2 min
Pinamonti in campo, ladri in casa. La denuncia social: "C'erano i bimbi con la baby sitter"© Getty Images
Sassuolo

Sassuolo

Tutte le notizie sulla squadra

Ladri nell'abitazione modenese dell'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti e della compagna Dasha Lapushka, modella, artista e influencer bielorussa, ieri sera mentre a Reggio Emilia era in corso la partita di Serie A Sassuolo-Pisa (terminata 2-2) con il numero 99 regolarmente in campo. A farlo sapere, via social, è proprio Lapushka, denunciando come i ladri siano entrati nella loro villa nonostante all'interno ci fossero i due figli piccoli e la babysitter. Il bottino, a quanto risulta, sarebbe di quelli ingenti.

La denuncia social della compagna di Pinamonti

"Sono entrati i ladri mentre ero a guardare la partita del mio fidanzato - le parole di Lapushka -. Dentro c'erano i miei bimbi con la baby sitter: grazie a Dio i piccoli erano al piano di sotto e stanno bene e quella è l'unica cosa che conta. Le cose materiali si ricomprano, la serenità no. Chi fa del male semina solo male e prima o poi la vita presenta il conto. Spero che chi ha fatto questo venga presto individuato e fermato: purtroppo in Italia, negli ultimi anni c'è qualcosa che non funziona, troppi furti, troppa violenza, troppi femminicidi. Forse, con più punizioni adeguate, molti ci penserebbero due volte prima di agire". Sul posto l'intervento delle squadre volante e mobile della polizia di Stato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sassuolo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS