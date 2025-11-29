Berardi si ferma, infortunio per la stella del Sassuolo: cosa è successo

L'infortunio di Berardi

Berardi si è infortunato ed è stato costretto a chiedere il cambio attorno al minuto 50. Il capitano dei neroverdi ha patito un problema muscolare mentre si trovava in possesso di palla e ha immediatamente alzato il braccio e fatto cenno che non poteva più proseguire. L’attaccante del Sassuolo ha sentito tirare un muscolo posteriore della coscia e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Volpato, ma dopo pochi secondi dalla sua uscita dal campo, la squadra di Grosso ha incassato il secondo goal segnato da Alberto Moreno. Secondo le indiscrezioni nel post partita, sembra che il giocatore abbia patito uno stiramento ai flessori, un infortunio dunque abbastanza serio che però dovrà essere confermato dagli esami cui il giocatore si sottoporrà nelle prossime ore. Berardi potrebbe ora saltare diverse gare: il calendario prevede per i neroverdi la sfida con la Fiorentina e poi i match contro Milan e Torino, prima di Natale.