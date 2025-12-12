"Muharemovic? Nessuna trattativa, come lui non ce ne sono. Allegri top, ma Grosso...": parla Carnevali

Sfida prestigiosa per il Sassuolo nel prossimo weekend di campionato. I neroverdi, reduci dal successo per 3-1 sulla Fiorentina , nel lunch match di domenica sfideranno il Milan a San Siro. Una partita da ex per... Massimiliano Allegri : l'attuale tecnico rossonero, infatti, è stato allenatore degli emiliani nella stagione 2007/08, conquistando la prima storica promozione in Serie B del club . Proprio questo uno dei temi trattati dall'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali , a margine dell'odierna assemblea della Lega Serie A. Il dirigente neroverde però ha toccato anche altre questioni, come le condizioni di Berardi e l'interessamento di diverse big per Muharemovic , difensore cresciuto nella Juve e arrivato all'ombra del Mapei Stadium nell'estate 2024.

Carnevali: Milan-Sassuolo e... Allegri

Così Carnevali: "Giochiamo contro Allegri, che è stato un allenatore del Sassuolo, c'è un legame particolare e reputo che sia uno degli allenatori più forti che abbiamo in assoluto. Affrontiamo una grande squadra e cercheremo di fare del nostro meglio. Io penso che già ritornare a San Siro per noi è un grande onore. Per cui siamo contenti e nello stesso tempo siamo fiduciosi di poter fare la nostra parte".

In merito al rendimento della squadra e del lavoro che sta svolgendo il tecnico Fabio Grosso, Carnevali ha aggiunto: "Non è che lo scopriamo in questa stagione, se abbiamo fatto una scelta con lui è perché sappiamo il valore dell'allenatore, il valore della persona. Comunque riputiamo che mister Grosso, già dall'anno scorso, ha dimostrato i suoi valori e li sta portando avanti anche in questa stagione".

Futuro Muharemovic e condizioni Berardi

Per quanto riguarda il mercato, diverse le big che hanno adocchiato il difensore Tarik Muharemovic: "Noi non abbiamo mai parlato in questo momento con altri club, sentiamo dire appunto che c'è interesse. Io credo che l'unica cosa che sappiamo è appunto che è un giocatore che ha grandi qualità, ha caratteristiche importanti. In questo tipo di ruolo non ce ne sono così, soprattutto per la giovanità che ha. Però al momento non c'è nessuna trattativa". Infine Carnevali ha chiarito in merito alle condizioni di Domenico Berardi, infortunatosi durante la sfida contro il Como: "Sta recuperando, è chiaro che è un giocatore che a noi manca. Manca tanto, manca sul campo, manca un po' all'interno del gruppo. Perché? Perché Berardi è un campione".