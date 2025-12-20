Grosso, forza Sassuolo e i ricordi Juve: "Conosco l'ambiente Toro". E su Pinamonti...

Il Sassuolo , da neopromossa, è una delle sorprese di questa Serie A e, nonostante le assenze importanti come quella di Berardi nelle ultime gare, è riuscita a dare continuità ai risultati positivi. Il pari in rimonta contro il Milan consegna ai neroverdi uno status diverso ma Grosso non vuole fare voli pindarici e, anzi, tenere i piedi ben piantati a terra per raggiungere quanto prima l'obiettivo salvezza. Per questo, anche nella conferenza di vigilia della sfida contro il Torino , ha voluto tenere alta l'attenzione dei suoi per giocarsi una sfida importante al Mapei.

Grosso, conferenza Sassuolo-Torino

L'allenatore inizia parlando dell'avvio di stagione del Sassuolo: "I parziali non sono quelli che determinano. Siamo focalizzati su quello che vogliamo fare, ovvero mantenere la testa lucida senza fare dei voli pindarici o senza abbatterci nei momenti difficili. Questo è un campionato difficile, non bisogna esaltarsi e nemmeno deprimersi, poi quando sarà il tempo faremo i bilanci". Sulle difficoltà al Mapei: "Le partite sono difficili, tutti fanno fatica con tutti e noi non sottovalutiamo nessuno. Dobbiamo fare pochi regali, provando a fare partite piene per ottenere qualcosa. Ci sono degli snodi all'interno del campionato, bisogna essere bravi a non farsi passare le opportunità, poi se gli avversari sono più bravi di te stringi le mani e guardi avanti. Io credo e penso che alla fine del percorso poi hai i punti che ti meriti".

Allegri e l'esempio per i giovani

Sul labiale di Allegri e l'insegnamento ai giovani Grosso si esprime così: "Sono convinto che essendo sotto la lente di ingrandimento siamo delle persone con responsabilità perché chi ti vede ti può prendere come esempio, per cui la bravura è saperlo riconoscere e poi metterlo con i fatti. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, dentro la competizione, con l'adrenalina, a volte si può andare oltre, ma cerchiamo tutti di dare l'esempio positivo ma essendo persone si può sbagliare, si chiede scusa e si riparte come le persone intelligenti sono in grado di fare". Poi risponde a una domanda sulle richieste a Babbo Natale visto il periodo: "La letterina l'ho scritta a inizio anno, mi sono portato avanti. C'è scritto l'augurio di poter fare bene durante la stagione".