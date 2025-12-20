Grosso, forza Sassuolo e i ricordi Juve: "Conosco l'ambiente Toro". E su Pinamonti...

Il Sassuolo, da neopromossa, è una delle sorprese di questa Serie A e, nonostante le assenze importanti come quella di Berardi nelle ultime gare, è riuscita a dare continuità ai risultati positivi. Il pari in rimonta contro il Milan consegna ai neroverdi uno status diverso ma Grosso non vuole fare voli pindarici e, anzi, tenere i piedi ben piantati a terra per raggiungere quanto prima l'obiettivo salvezza. Per questo, anche nella conferenza di vigilia della sfida contro il Torino, ha voluto tenere alta l'attenzione dei suoi per giocarsi una sfida importante al Mapei.
Grosso, conferenza Sassuolo-Torino
L'allenatore inizia parlando dell'avvio di stagione del Sassuolo: "I parziali non sono quelli che determinano. Siamo focalizzati su quello che vogliamo fare, ovvero mantenere la testa lucida senza fare dei voli pindarici o senza abbatterci nei momenti difficili. Questo è un campionato difficile, non bisogna esaltarsi e nemmeno deprimersi, poi quando sarà il tempo faremo i bilanci". Sulle difficoltà al Mapei: "Le partite sono difficili, tutti fanno fatica con tutti e noi non sottovalutiamo nessuno. Dobbiamo fare pochi regali, provando a fare partite piene per ottenere qualcosa. Ci sono degli snodi all'interno del campionato, bisogna essere bravi a non farsi passare le opportunità, poi se gli avversari sono più bravi di te stringi le mani e guardi avanti. Io credo e penso che alla fine del percorso poi hai i punti che ti meriti".
Allegri e l'esempio per i giovani
Sul labiale di Allegri e l'insegnamento ai giovani Grosso si esprime così: "Sono convinto che essendo sotto la lente di ingrandimento siamo delle persone con responsabilità perché chi ti vede ti può prendere come esempio, per cui la bravura è saperlo riconoscere e poi metterlo con i fatti. Poi c'è l'altra faccia della medaglia, dentro la competizione, con l'adrenalina, a volte si può andare oltre, ma cerchiamo tutti di dare l'esempio positivo ma essendo persone si può sbagliare, si chiede scusa e si riparte come le persone intelligenti sono in grado di fare". Poi risponde a una domanda sulle richieste a Babbo Natale visto il periodo: "La letterina l'ho scritta a inizio anno, mi sono portato avanti. C'è scritto l'augurio di poter fare bene durante la stagione".
Dubbio Pinamonti e l'assenza di Thorstvedt
Su Pinamonti: "Lui è un giocatore completo con tante caratteristiche varie, può mandare negli spazi, può fare da raccordo, dunque la bravura è saperlo fare quando viene richiesto. Sta migliorando tantissimo, peccato perché si aggiunge alla lista dei ragazzi in dubbio. Ha avuto un problema la partita scorsa e ancora non siamo in grado di rimetterlo al 100% e capiremo se sarà in gruppo o se sarà indisponibile. Cheddira? È una bella opportunità per tutti. Il dover utilizzare tutte le risorse della rosa è una cosa positiva". Sulle condizioni di Vranckx: "Sì, è recuperato". E l'assenza di Thorstvedt: "Le caratteristiche dei ragazzi che vanno in campo determinano il modo con cui fai le stesse cose. Sappiamo quanto è importante Kristian per noi, è un giocatore forte e intelligente che sa abbinare qualità e quantità ma non mi è mai piaciuto parlare di un giocatore che non c'è. Chi è a disposizione ha le qualità per fare una bella partita".
Torino e la passione della città
Sul Torino: "Incontriamo una squadra che ha meno punti di quelli che si aspettava e anche da quello che dicono hanno grande voglia di rivalsa e di ripartire. Hanno grandi qualità all'interno e ci aspettiamo come sempre una gara tosta e difficile. È una squadra forte come tante altre in questa Serie A. Contro una squadra fisica, che il campo lo tiene bene, sa attaccare l'area, sa attaccare con tanti giocatori, sarà importantissimo giocarsi bene i duelli. Conosco la grandissima passione, ho giocato nella Juve, sono stato contento di aver girato e aver conosciuto gli abitanti di questa città. Vivo a Torino con la mia famiglia, conosco l'ambiente Toro, la passione viscerale che sanno trasmettere all'interno della città e questo si andrà ad aggiungere alle difficoltà della gara, arriveranno tanti tifosi". A chiudere sul mercato: "Quando c'è il mercato vai a scoprire determinate situazioni che possono capitare. Sappiamo quello che siamo, determinati ragazzi quando hanno l'opportunità, questa è una società che li ha sempre messi nella condizioni di spiccare il volo rispettando la felicità di tutte queste cose".
