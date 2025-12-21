Tuttosport.com
Muharemovic, Carnevali allo scoperto: “Piace alle grandi, valuteremo…”

L'amministratore delegato del Sassuolo ha parlato in merito alla situazione di mercato che coinvolge l'ex Juve. Bianconeri alla finestra...
2 min
Serie ASassuoloJuventus
Sassuolo

Sassuolo

Tutte le notizie sulla squadra

Il nome di Tarik Muharemovic è finito nuovamente sotto i riflettori. Il giovane difensore bosniaco sta ben figurando in questa prima parte di stagione con il Sassuolo di Grosso, ed ai grandi club europei non sono di certo sfuggite le recenti prestazioni dell'ex Juve. Proprio la squadra bianconera vanta un'importante percentuale sulla rivendita del calciatore - il 50% -, motivo per cui un'eventuale cessione da parte dei neroverdi favorirebbe non poco la Juventus. Su Muharemovic sembrerebbe essersi palesato anche l'interesse del Milan di Max Allegri, con i bianconeri che restano vigili su eventuali sviluppi di calciomercato. Ad approfondire la situazione attorno al profilo di Muharemovic, ci ha pensato l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. 

Carnevali: "Muharemovic piace ai grandi club"

"Muharemovic piace ai grandi club ma non solo lui. Per l'età e il ruolo sta dimostrando grandi cose ed è un giocatore di grandissima prospettiva. Noi siamo una società che ha valorizzato i giovani e li ha fatti crescere. Faremo le giuste valutazioni per loro e per il Sassuolo". Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo ha parlato così ai microfoni di Sky in merito a quella che è la questione relativa al futuro del giovane difensore. Sulla stagione positiva della squadra di Grosso, ad ogni modo, c'è indubbiamente la firma di Muharemovic, che ha conquistato quattro volte il premio di MVP in questa prime 15 giornate.

Tutte le news di Sassuolo

