Grosso: "Bologna grande realtà, ma possiamo fare risultato. Torna Pinamonti"

Sassuolo e Bologna, il derby che mette di fronte due realtà in grande spolvero e che stanno disputando una stagione di livello. Che tipo di partita sarà per il Sassuolo? A rispondere è Fabio Grosso , tecnico dei neroverdi: "Il Bologna è una squadra che si è costruita negli anni e ha raggiunto la consapevolezza di una grande del nostro campionato, ha fatto due finali in due anni. Ha, inoltre, delle certezze costruite nell'arco degli anni, ha qualità all'interno ed è una delle squadre forti dell'alta classifica. Ci siamo preparati per provare a fare gara, sempre con la stessa postilla, se saremo in grado di mettere in campo le nostre potenzialità, cosa che non siamo riusciti a fare nella partita scorsa e quando lo fanno gli avversari poi gli avversari possono prendere il sopravvento". Poi si è parlato di come il Sassuolo possa concedere qualche tiro di troppo. "I dati possono portare a delle riflessioni perché abbiamo creato tanto e fatto tanti gol, per fare l'una può darsi che concedi l'altra. Provare a fare quello che facciamo noi per una neopromossa non è mai facile ma crediamo in quello che facciamo e a prescindere dal modulo ci piace provare a fare le partite, senza andare a giocare di furbizia o malizia, cosa che dentro le partite che dobbiamo fare sono importanti per quello che vogliamo fare. La bravura è anche sapersi prendere quello che l a partita ti dà quando non sei nelle migliori giornate, come contro il Torino, è importante anche capire che non per forza provare a vincere e prendere il punto che la partita ti dà".

Contro il Toro è stata commessa qualche ingenuità

La risposta di Fabio Grosso sugli errori contro i granata: "Per me i centrali hanno fatto un'ottima gara, tenere botta agli attaccanti che c'erano non era facile. Non ricordo grandissime occasioni concesse. A metà del secondo tempo abbiamo commesso un'ingenuità, non siamo stati capaci di segnare, tante cose che hanno portato a un risultato negativo. Tutte le partite sono esperienze e proviamo a prendere insegnamenti, alla lunga poi quando le cose succedono più volte e non riesci a porre rimedio la domanda te la devi porre, ma noi siamo felici di quello che ti proponiamo e cercheremo di farlo anche domani. Nei percorsi ci sono degli alti e bassi, la bravura è cercare di essere migliori rispetto alla gara precedente".

"Pina" e Skjellerup ci saranno

Il punto sulle condizioni di Pinamonti: "Andrea sta meglio, è rientrato in gruppo e oggi capiremo che tipo di utilizzo volerne fare. Siamo contenti di ritrovarlo perché è un giocatore importante per noi. Negli ultimi giorni è tornato anche Skjellerup dopo una lunga assenza, tempi e modi di utilizzo saranno da valutare per non andare a incappare in ulteriori passi falsi. Gli indisponibili che c'erano sono quelli che rimangono. Siamo in 20, 4 portieri. Siamo pronti per una gara contro un avversario forte ma vogliamo fare gara, vogliamo cercare di ottenere risultato come in ogni partita". Poi su qualche rigore di troppo concesso. "Fa parte delle letture e degli errori, sono delle leggerezze, delle ingenuità. Ovviamente le notiamo, cerchiamo di migliorarlo, poi non riesci a risolvere tutto nell'immediato altrimenti tutte le squadre sarebbero perfette. Era un'occasione in cui la squadra ha avuto grande generosità, bisognava temporeggiare per poi ridifendere con ordine, come fatto per tratti della gara".