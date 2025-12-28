Muharemovic uomo mercato tra Inter e Juve. Carnevali parla, lui carica: "Sono forte e lo dimostro"

"Sono contento per tutta la squadra e per Izdes perché abbiamo fatto un'ottima gara difensiva. Abbiamo tutte le qualità per poter fare bene. Dobbiamo cercare di trovare più gol per la mole di gioco che creiamo". A dirlo è Tarik Muharemovic , autore del gol che evitato la sconfitta del Sassuolo a Bologna , dove la formazione di Fabio Grosso era passata in svantaggio dopo il gol di Giovanni Fabbian . Ex Juve Next Gen, dove è stato promosso dopo due stagioni nella Primavera, il difensore classe 2003 si è fatto una reputazione tra le grandi della Serie A, tra cui l'Inter di Beppe Marotta . Una reputazione che alletta la dirigenza Juve, considerato il 50% sull'eventuale rivendita del bosniaco . E proprio la rete dell'1-1 al Dall'Ara ha agevolato la corsa all'Europa dei bianconeri di Luciano Spalletti , che sabato 27 sono usciti vincitori dalla trasferta di Pisa : la Vecchia Signora sarà inoltre l'avversario della 19ª giornata di Serie A in programma il 6 gennaio al Mapei Stadium. Prima però, la gara interna con il Parma di sabato 3. Tornando al futuro di Muharemovic, oltre ad avere confermato il crescente appeal del giocatore sul mercato, l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha dichiarato prima del fischio d'inizio del match con il Bologna di "volere trattenere i giocatori più forti fino al termine della stagione". Queste le parole di Carnevali: "Un 2025 che si è concluso con un episodio piacevole con il ritorno in Serie A. Siamo soddisfatti perché abbiamo rinnovato la squadra con tanti elementi nuovi. La soddisfazione è quella di essere tornati come prima, con lo spirito di gioco piacevole e con la permanenza in Serie A. Dobbiamo centrarla il primo possibile ed è complicato, l'obiettivo è di trattenere i giocatori più forti fino al termine della stagione. Valutiamo la possibilità di inserire nuovi giocatori per migliorare la struttura della squadra".

Muharemovic: "Sono forte, ma qualcuno non ci credeva"

Queste le parole dell'ex Juve in conferenza stampa: "Dopo il gol ho cercato dapprima la mia famiglia, poi mio fratello e sua moglie. Il mio rapporto con i tifosi neroverdi è al top, sono contento di farli felici, li ringrazio per il sostegno in ogni partita. Perché ho consolato Fadera? È un giocatore forte, l'ho visto subito che era triste per l'occasione persa. Gli ho detto che può succedere, capita a tutti, la prossima partita ci farà vincere. Fa parte del nostro spirito aiutarci tutti insieme. Non era facile reagire, anche perché sappiamo che il Bologna sta facendo cose incredibili, non solo in campionato. Siamo stati bravi a non perdere l'energia. Anche lo scorso anno in B abbiamo avuto reazioni importanti come oggi. Io e Idzes tra le coppie più forti? Stiamo facendo il nostro lavoro, quello che sappiamo fare. Sappiamo di essere forti e vogliamo mostrarlo a tutti. Magari qualcuno non ci credeva ma ora lo stiamo dimostrando. Il campionato è ancora lungo e vogliamo continuare così". Trasferitosi al Sassuolo nell'agosto 2024, Muharemovic ha chiuso il proprio ciclo in bianconero con un bilancio di 58 presenze e 2 gol con la formazione Next Gen: 28 invece le presenze con la Primavera.