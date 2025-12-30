Il Sassuolo Calcio e il Comune accolgono i nuovi nati in città

Un benvenuto simbolico a ogni nuova vita della città, nato dalla collaborazione tra il Comune di Sassuolo e il Sassuolo Calcio . È stato presentato questa mattina nella Sala Giunta il progetto “Sassuolo, cresciamo insieme”, dedicato alle neonate e ai neonati residenti a Sassuolo fin dalla nascita o dall’adozione. L’iniziativa prevede la consegna di un Baby Kit a tinte neroverdi, un omaggio simbolico che rappresenta il primo gesto di accoglienza della comunità sassolese verso i suoi nuovi cittadini. “Con questo welcome kit vogliamo accogliere e dare il benvenuto al mondo alle nuove nate e ai nuovi nati – commenta l’Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali – Attraverso il progetto Generazione S, ormai da diversi anni, cerchiamo di dialogare con i più giovani e di essere presenti nel loro percorso di crescita. Oggi, con questo kit, vogliamo esserlo fin dai primi istanti di vita di una bambina e di un bambino, con un gesto semplice, forse essenziale nel contenuto, ma per noi profondamente significativo. È un modo per ribadire che il Sassuolo Calcio non è solo una squadra, ma una comunità che cresce insieme al proprio territorio”. “ Un gesto di accoglienza e di attenzione concreta verso le famiglie e le future generazioni – sottolinea il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – che rappresentano il germoglio del domani e il futuro collettivo della nostra comunità. Con questo progetto l’Amministrazione comunale intende testimoniare la propria vicinanza alla genitorialità e alle azioni di cura dei primi mesi di vita, offrendo un segno tangibile di benvenuto”.

Il progetto si inserisce in una visione più ampia di comunità educante

Si vuole promuovere la collaborazione tra istituzioni, famiglie, società sportive, servizi sanitari, servizi educativi e realtà associative del territorio. Una rete integrata che costituisce un presupposto fondamentale per il benessere delle bambine e dei bambini. Il Baby Kit rappresenta inoltre il primo momento di contatto tra le famiglie e il sistema dei servizi pubblici comunali, favorendo l’avvio di un dialogo di fiducia con l’Amministrazione e incentivando nel tempo un rapporto di prossimità e accompagnamento. “Un omaggio simbolico di benvenuto in città – aggiunge il Sindaco – che si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di sostegno alla famiglia promosse dal Comune di Sassuolo, integrandosi con i servizi educativi 0–3 anni, le iniziative culturali e sociali dedicate alle famiglie e i percorsi di supporto alla genitorialità”. Oltre al valore materiale, il dono assume un forte significato simbolico di appartenenza e identità, rafforzando il legame tra i nuovi nati, le loro famiglie e la città. La presenza del Sassuolo Calcio vuole essere inoltre un segno distintivo e di valore, affinché i colori neroverdi possano accompagnare la crescita delle bambine e dei bambini nelle tappe più importanti della loro vita. L’iniziativa rientra nel progetto Generazione S, che da anni accompagna i giovani promuovendo educazione, rispetto delle regole e senso di comunità secondo il modello Sassuolo.

Composizione del Baby Kit

C'è una confezione personalizzata con i loghi del Comune di Sassuolo e del Sassuolo Calcio, realizzata dalla società sportiva; un omaggio neroverde per neonati (bavaglino e tutina); una brochure informativa predisposta dal Comune di Sassuolo con indicazioni sui servizi dedicati alle famiglie e tutte le informazioni collegate alla nascita di un figlio. Modalità di consegna Il Baby Kit sarà consegnato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sassuolo, che provvederà alla registrazione delle consegne alle famiglie beneficiarie. Con “Sassuolo, cresciamo insieme”, il Comune di Sassuolo e il Sassuolo Calcio rinnovano il proprio impegno a favore delle famiglie, confermando l’attenzione verso i più piccoli e la volontà di costruire una comunità sempre più accogliente, solidale e orientata al futuro.