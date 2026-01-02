Grosso, sfida al Parma e sguardo alla Juve: "Pensiero supplementare. Classifica? Sono ambizioso..."

Il Sassuolo da neo promossa è una delle sorprese in positivo di questa stagione in Serie A. Ventidue punti in classifica e uno sguardo più vicino alla zona Europa rispetto a quello salvezza e la gara contro il Parma rappresenta uno spartiacque importante per la stagione dei neroverdi. Grosso tiene i suoi con i piedi ancorati a terra ma vuole vedere un salto di qualità proprio in queste gare che possono nascondere insidie dietro l'angolo: "Abbiamo avuto dei momenti simili e non siamo stati bravi a coglierli, quando le cose si ripetono non è più una casualità. Con grande equilibrio nei momenti positivi e negativi proveremo a fare quello che ci siamo messi in testa".

Sassuolo-Parma, conferenza Grosso

Grosso in conferenza analizza la prossima gara contro il Parma: "A me piace prepararsi per fare delle ottime gare, quello è l'augurio che ci possiamo dare, poi ci sono delle variabili. Tutto non si può controllare. Parma? È una squadra che ha fatto una bella scelta a inizio stagione puntando su un ragazzo giovane che io conosco, ha tanti giovani di prospettiva con qualcuno più grandicello che prova a sostenere il resto del gruppo. È una squadra che ha alternato, prima con una fase difensiva molto accorta e ora sta sciogliendo gli elementi offensivi che ha a disposizione. Ci sono diverse modalità che possono proporre, dovremo essere bravi a riconoscere le soluzioni. Una delle loro caratteristiche è quella di essere pericolosi dalle rimesse laterali, sono molto bravi in queste situazioni e cercheremo di trovare delle contromisure. Classico scontro diretto tra squadre che vogliono cercare di accumulare punti per rimanere in questa categoria".

Matic e le condizioni del gruppo

Sulla condizione del gruppo: "Non abbiamo mai fatto grandi calcoli, raramente ci capita di fare queste settimane così e abbiamo qualità per fare gare così, abbiamo avuto qualche problemino e lo valutiamo, capiremo domani e chi sta bene va in campo per fare partita piena, focalizzarsi su questa gara difficile, importante, contro una squadra che ha qualità e verrà a battersi per portare via punti dal nostro campo e noi invece vogliamo ritrovare punti sul nostro campo con una grande prestazione". Su Matic: "Nemanja sa giocare a calcio, abbiamo un centrocampo con giocatori di livello che per noi è importante avere e riuscire a mantenerlo. Sono contento anche dei ragazzi che stanno dietro. Boloca è fuori da un po' e spero di riaverlo presto, Lipani è un potenziale giocatore forte, Iannoni gli sto dando meno spazio ma ho parlato con lui e gli ho chiesto di non staccarsi dalla squadra, Vranckx è ancora giovane e ha delle belle caratteristiche. Con i 3 con cui stiamo cercando di proporre ci danno solidità e qualità, so benissimo l'importanza di chi non gioca e quando ci alleniamo cerchiamo di alzare il livello di tutti".