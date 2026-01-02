Grosso, sfida al Parma e sguardo alla Juve: "Pensiero supplementare. Classifica? Sono ambizioso..."

Il Sassuolo da neo promossa è una delle sorprese in positivo di questa stagione in Serie A. Ventidue punti in classifica e uno sguardo più vicino alla zona Europa rispetto a quello salvezza e la gara contro il Parma rappresenta uno spartiacque importante per la stagione dei neroverdi. Grosso tiene i suoi con i piedi ancorati a terra ma vuole vedere un salto di qualità proprio in queste gare che possono nascondere insidie dietro l'angolo: "Abbiamo avuto dei momenti simili e non siamo stati bravi a coglierli, quando le cose si ripetono non è più una casualità. Con grande equilibrio nei momenti positivi e negativi proveremo a fare quello che ci siamo messi in testa".
Sassuolo-Parma, conferenza Grosso
Grosso in conferenza analizza la prossima gara contro il Parma: "A me piace prepararsi per fare delle ottime gare, quello è l'augurio che ci possiamo dare, poi ci sono delle variabili. Tutto non si può controllare. Parma? È una squadra che ha fatto una bella scelta a inizio stagione puntando su un ragazzo giovane che io conosco, ha tanti giovani di prospettiva con qualcuno più grandicello che prova a sostenere il resto del gruppo. È una squadra che ha alternato, prima con una fase difensiva molto accorta e ora sta sciogliendo gli elementi offensivi che ha a disposizione. Ci sono diverse modalità che possono proporre, dovremo essere bravi a riconoscere le soluzioni. Una delle loro caratteristiche è quella di essere pericolosi dalle rimesse laterali, sono molto bravi in queste situazioni e cercheremo di trovare delle contromisure. Classico scontro diretto tra squadre che vogliono cercare di accumulare punti per rimanere in questa categoria".
Matic e le condizioni del gruppo
Sulla condizione del gruppo: "Non abbiamo mai fatto grandi calcoli, raramente ci capita di fare queste settimane così e abbiamo qualità per fare gare così, abbiamo avuto qualche problemino e lo valutiamo, capiremo domani e chi sta bene va in campo per fare partita piena, focalizzarsi su questa gara difficile, importante, contro una squadra che ha qualità e verrà a battersi per portare via punti dal nostro campo e noi invece vogliamo ritrovare punti sul nostro campo con una grande prestazione". Su Matic: "Nemanja sa giocare a calcio, abbiamo un centrocampo con giocatori di livello che per noi è importante avere e riuscire a mantenerlo. Sono contento anche dei ragazzi che stanno dietro. Boloca è fuori da un po' e spero di riaverlo presto, Lipani è un potenziale giocatore forte, Iannoni gli sto dando meno spazio ma ho parlato con lui e gli ho chiesto di non staccarsi dalla squadra, Vranckx è ancora giovane e ha delle belle caratteristiche. Con i 3 con cui stiamo cercando di proporre ci danno solidità e qualità, so benissimo l'importanza di chi non gioca e quando ci alleniamo cerchiamo di alzare il livello di tutti".
Classifica e mercato
Sul mercato: "Io parlo con la società, la nostra rosa è sotto gli occhi di tutti, in certe posizioni siamo al limite ma queste cose le conosciamo, le approfondiamo con il club e capiremo quelle che sono le cose giuste per quello che vogliamo fare. Io sono molto concentrato sulla gara di domani perché so quanto è difficile portare a casa punti e le energie sono indirizzate su questa partita perché ci serve, vogliamo partire col piede giusto". Sulla classifica: "La guardo e la conosco, sono consapevole di quelle che sono le caratteristiche e le qualità per rispetto di quello che andiamo a incontrare. Per me ci sono delle belle potenzialità, in certi ruoli stiamo dimostrando di avere certi giocatori, Nejma (Matic ndr) lo sapevamo già, altri ragazzi stanno dimostrando un potenziale importante, poi per raggiungere certi obiettivi c'è la necessità della squadra, poi io sono ambizioso e mi piace andare oltre, ma lavoro nella realtà e so quello che vogliamo senza metterci mai freni perché se continuiamo così sono il primo a essere contento. Ci vuole equilibrio per provare a vincere la gara che arriva e arrivare alla fine per raggiungere quello che vogliamo".
I pensieri sul calendario e il momento
Sul calendario: "Abbiamo tempo per pensarci, sarebbe un pensiero supplementare da mettere in una gara che già mette determinati pensieri. Giochiamo in poco tempo, non è un grande vantaggio, ma in un brevissimo lasso di tempo affronteremo tre big di questo campionato, ma ora siamo concentrati sulla gara di domani". Sulla stagione sin qui in A: "Io ho fatto il mio esordio in A con 3 partite al Brescia, ero consapevole che sarebbe stata molto difficile. Non rimpiango le scelte che ho fatto perché quando le ho fatte, ero consapevole di volerle fare andando anche incontro a delle difficoltà. L'anno scorso, sportivamente parlando, abbiamo fatto un'annata strepitosa, una grande cavalcata in B che è molto difficile fare, poi ci siamo ripresentati in A consapevoli delle difficoltà ma noi vogliamo prepararci gara dopo gara cercando di fare il meglio possibile. Ogni volta prendiamo degli insegnamenti per migliorare e andiamo avanti così per conoscere ed essere consapevoli da quello che vogliamo in questo campionato che è la salvezza".
I duelli e il modo di attaccare
Sul modo di attaccare: "Non sono un amante dei cross dal fondo anche se tutte le situazioni utilizzate con i tempi e i modi giusti rendono, quando arrivi a crossare dal fondo poi trovi la squadra schierata ed è difficile mettere in difficoltà l'avversario, mi piace trovare delle combinazioni, tante piccole situazioni che fanno sì che siamo una delle squadre che crossa meno abbinate alle qualità della nostra rosa". Sull'importanza dei duelli: "I dettagli sempre, lo constatiamo in tutti i post-gara, le partite si spostano e quelle cose vengono determinate da piccole cose. Ci sono spesso difese schierate a tre, noi cerchiamo di mantenere la nostra identità. Per esempio con il Bologna quando siamo stati bravi a riconoscere alcune qualità da sviluppare siamo stati bravi, a volte diventa soffocante e può diventare vantaggioso per gli avversari, dunque la bravura poi è sempre riconoscere il momento".
