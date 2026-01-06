Grosso: "Contro una grande Juventus devi sperare in queste tre cose". E sul ritorno di Berardi...

REGGIO EMILIA - Netta sconfitta casalinga per il Sassuolo travolto 3-0 dalla Juventus in un match dominato dai bianconeri. Fabio Grosso ha commentato così la partita ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Avevamo preparato una partita diversa da quella che abbiamo fatto. Complimenti alla Juve, squadra forte con grande allenatore. Hanno espresso un gran livello di gioco, anche per demeriti nostri. Usciamo sconfitti, ma fa parte del percorso. Ricarichiamo le batterie per questo periodo complicato. Siamo contentissimi di quello fatto fino ad oggi".

Le parole di Grosso

Poi aggiunge: "Ci sono grandi meriti per gli avversari, hanno preso il sopravvento della gara. Ci abbiamo messo del nostro, non dovevamo regalare le opportunità. Peccato, in queste partite devi alzare tantissimo il livello, sperare che loro non siano al top e un po' di fortuna, nessuna delle tre questa sera". Sugli infortunati: "Dobbiamo recuperare alcuni interpreti. Abbiamo tanti diffidati, tanti difensori fuori. La situazione è pesante, ma bisogna stare. Nelle difficoltà si cresce. Ci prepariamo a fare partite contro squadre molto forti, potrebbe non bastare. Mi auguro di riavere presto Berardi, per essere tutto e battagliare sul campo per raggiungere il nostro obiettivo". Conclude così il tecnico neroverde: "Il valore è sempre stato alto, determinati episodi possono girarti a favore e questa sera abbiamo staccato senza restare in partita. Da considerare che abbiamo giocato pochi giorni fa e sempre con tanti giocatori uguali. Portiamo a casa questa delusione e ci prepariamo per la prossima partita".