Grosso: “Inter messa da parte”. Poi sprona Pinamonti e difende Muric

Digerire una sconfitta pesante e ripartire subito, con lucidità e fiducia. È questo il filo conduttore delle parole di Fabio Grosso, che accompagna il suo Sassuolo verso la trasferta contro l’Udinese. Dopo la cinquina incassata dall’Inter, il tecnico neroverde ha scelto la linea della compattezza: niente processi, nessuna caccia al colpevole, ma lavoro, equilibrio e fiducia nel gruppo. Tra assenze, possibili cambi tattici e la difesa di Muric dalle critiche, l'allenatore ha provato a rimettere al centro identità e convinzioni, con l’obiettivo di trasformare la delusione in energia per una sfida che si preannuncia intensa e complicata.
Udinese-Sassuolo, conferenza Grosso
Grosso ha voluto subito gettare nel dimenticatoio la brutta sconfitta contro l'Inter: "Bisogna sempre mettere da parte quello che succede, nel bene e nel male, per proiettarci su quello che succederà. Ci siamo preparati bene in settimana per un'altra sfida difficile contro l'Udinese, che in casa ha messo in difficoltà tante squadre. Abbiamo fatto una bella settimana, di indisponibili avremo Candé e Pieragnolo oltre a Matic squalificato e anche Boloca che ha ancora qualche fastidio". Poi ha proseguito: "Lipani può rimpiazzare Matic? Potrebbe farlo e poi come ci è capitato già diverse volte il modulo a gara in corso potrebbe variare, potrebbe essere un'idea anche giocare con il trequartista e due mediani, ci sono tanti modi per affrontare le partite. Dovremo saper resistere alla loro qualità per provare a proporre le nostre e sarà importantissimo anche chi entrerà a gara in corso. Valutiamo le prestazioni ogni volta, non bocciamo o promuoviamo per un errore, ho fiducia in tutti gli interpreti e questo mi dà la possibilità di poter scegliere".
Grosso difende Muric dopo gli errori con l'Inter
Il tecnico ci ha poi tenuto a difendere Muric dalle critiche: "Per 21 partite e mezzo non ha sbagliato niente, ha sbagliato di recente. L'Inter con blocchi, palle tese, ha lavorato sulle sue caratteristiche ma resta un giocatore interessantissimo e non ho dubbi su questo. Ci stanno dei momenti dove commetti degli errori ma per me è importante andare avanti e cercare di migliorare. Tutti siamo soggetti a fare degli errori ma la bravura è rimettersi in gioco. Ho grande fiducia in lui e ho fiducia in tutti i ragazzi della rosa perché ci credo e credo che abbiamo tutte le qualità per perseverare nel raggiungimento del nostro obiettivo. Cosa ci può dare Muric nella costruzione? Ci ha dato una mano e continuerà a darcela ma confidiamo nelle sue qualità, sappiamo quanto è stato importante e quanto continuerà a esserlo. Questo è uno sport che ti mette sempre sotto la lente d’ingrandimento ma la bravura è saper riconoscere quello che si sta facendo e cosa si sta facendo"
L'elogio a Runjaic e i discorsi con Carnevali
Grosso ha parlato anche dell'allenatore avversario, Runjaic: "Non lo conosco ma mi sembra una persona intelligente ed equilibrata, complimenti a lui e alla società per quello che stanno facendo e domani ognuno cercherà di tirare acqua al proprio mulino. Se l'Udinese può essere un modello per questo Sassuolo? Hanno fatto un bellissimo percorso perché all'interno di queste annate hanno inserito dei picchi alti. Noi siamo arrivati dopo, abbiamo commesso un'annata storta che ci ha riportato nella categoria inferiore e con molta energia e fatica siamo stati bravissimi a ritornare ma per ora siamo contenti di come lo stiamo affrontando, cercando di non abbassare mai la guardia". Poi ha continuato: "Com'è lavorare con un grande manager come Carnevali? Sono contento di lavorare con un grande manager come Carnevali perché ogni volta che ci confrontiamo è motivo di stimolo e miglioramento e questo è importante nel mio lavoro e sono contento di esser stato scelto da lui per affrontare questa esperienza all'interno di un club serio con una proprietà solida e ambiziosa come la nostra".
L'astinenza di Pinamonti
Sulla mancanza del gol da parte di Pinamonti che non segna da tre mesi: "Problemi con il mio tipo di gioco? Non ho risposte perché mi piace proporre quello che stiamo proponendo e Andrea penso abbia le qualità per far bene in tutte le partite. Io e lui sappiamo che si può sempre fare meglio, ce lo dicevamo anche quando tutto girava nel verso giusto, provo a fare valutazioni a prescindere da come finiscono le partite e dai numeri". Infine sullo striscione e l'incoraggiamento dei tifosi: "È sempre molto bello avere degli attestati di vicinanza perché la nostra gente ci è sempre vicina e farlo in certi momenti è sempre più difficile. Noi siamo contenti di questa vicinanza e proveremo a farli contenti ancora, smussando certe incertezze e lavorando per migliorare".
