Grosso: “Inter messa da parte”. Poi sprona Pinamonti e difende Muric

Grosso difende Muric dopo gli errori con l'Inter

Il tecnico ci ha poi tenuto a difendere Muric dalle critiche: "Per 21 partite e mezzo non ha sbagliato niente, ha sbagliato di recente. L'Inter con blocchi, palle tese, ha lavorato sulle sue caratteristiche ma resta un giocatore interessantissimo e non ho dubbi su questo. Ci stanno dei momenti dove commetti degli errori ma per me è importante andare avanti e cercare di migliorare. Tutti siamo soggetti a fare degli errori ma la bravura è rimettersi in gioco. Ho grande fiducia in lui e ho fiducia in tutti i ragazzi della rosa perché ci credo e credo che abbiamo tutte le qualità per perseverare nel raggiungimento del nostro obiettivo. Cosa ci può dare Muric nella costruzione? Ci ha dato una mano e continuerà a darcela ma confidiamo nelle sue qualità, sappiamo quanto è stato importante e quanto continuerà a esserlo. Questo è uno sport che ti mette sempre sotto la lente d’ingrandimento ma la bravura è saper riconoscere quello che si sta facendo e cosa si sta facendo"