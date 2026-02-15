Grosso stupito dai suoi: “Non mi aspettavo questa classifica". Runjaic: "Ci è mancata una cosa"

"Stiamo facendo qualcosa di strepitoso, dobbiamo essere bravi a non accontentarci. Tante cose positive oggi, non era facile venire qua e recuperare una partita che era iniziata male". Così Fabio Grosso commenta la rimonta di Udine, dove il Sassuolo ha ribaltato in 2 minuti il vantaggio di Solet al 10' con le reti di Laurienté e Pinamonti , a segno rispettivamente al 56' e 58': per l'ex Inter anche l'assist di tacco per il momentaneo 1-1. Un risultato che segue la manita subita dall'Inter nell'impegno precedente e che consente ai neroverdi di agganciare i friulani a quota 32 punti in classifica. La prossima c'è il Verona al Mapei: appuntamento il 20 febbraio.

Grosso: "Non ci aspettavamo questa classifica"

"Altre cose sono sicuramente da migliorare - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Con i ritmi iniziali non siamo stati bravi, deve essere uno spunto grande per noi, per imparare a salire di giri all'interno della partita. Nella ripresa i nuovo hanno accompagnato bene l'azione e hanno fatto le cose giuste, con il baricentro più alto. Bene nella reazione, ma devo continuare a martellare sulle cose che non sono andate. La classifica? Non ce l'aspettavamo così positiva, siamo stati molto bravi fino adesso. Non dobbiamo staccare quando siamo nelle partite, perché è un peccato. Dobbiamo tenere i piedi per terra. Pinamonti? Ha dimostrato di avere tanta qualità ed è uscito da un momento senza gol proprio con questa qualità".

Runjaic: "Udinese ostacolo di se stessa"

Queste invece le parole di Kosta Runjaic, che rimedia il secondo ko consecutivo dopo la sconfitta di Lecce: "La mia impressione non è negativa. Abbiamo difeso bene, ma il Sassuolo ha finalizzato con la giusta energia. Dobbiamo essere più precisi: abbiamo avuto qualche occasione con Ekkelenkamp, ma non siamo stati bravi a finalizzare. I dettagli fanno la differenza - ha detto a Dazn - . Nel primo gol siamo stati lenti in transizione difensiva, mentre il secondo gol è stato incredibile. Il principale ostacolo dell'Udinese è sé stessa. Davis è un'assenza importante, ma dobbiamo migliorare per la prossima partita". L'agenda dei friulani mette ora in programma la trasferta di Bologna del 23 febbraio.