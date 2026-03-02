Juve, senti Carnevali: "Muharemovic? Sappiamo già chi andrà via. Per Kone servono..."

"L'Europa? La differenza a livello di punti è elevata. Dobbiamo cercare di divertirci, poi quel che riusciremo ad ottenere sarà tutto di guadagnato. Il campionato è ancora lungo, l'obiettivo principale era la salvezza. Ma la società e la proprietà sono ambiziose e dobbiamo cercare di migliorarci sempre di più". Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali , durante la puntata n.785 de 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso su Radio Gr Parlamento. La vittoria in 10 uomini contro l'Atalanta ha permesso ai neroverdi di salire a 38 punti in classifica , a sette lunghezze proprio dal settimo posto occupato dai bergamaschi. "Quello di ieri è un colpo grosso, abbiamo disputato una gara importante contro un'avversaria di cui tutti conosciamo la forza - ha spiegato l'ad neroverde - Abbiamo dimostrato un grande spirito e una grande determinazione nei momenti cruciali".

Le parole sul mercato

Belle parole per il tecnico Fabio Grosso: "Su di lui non abbiamo mai avuto dubbi dal momento in cui è stato scelto. Sta dando tanto a questa squadra e in virtù della sua età e delle sue capacità è un tecnico che può ambire a club importanti". La stagione è nel vivo ma il club lavora già sul mercato: "Qualche giocatore lo andremo a cedere. Oggi possiamo già avere un'idea di chi potrebbe andar via. Ma dipende anche dalla nostra richiesta economica e da quanto ha in mente di offrire la società che intende acquistarli. Stiamo già valutando e cercando ragazzi che possano andare ad occupare quelle posizioni dove potremmo avere necessità. Ogni società lavora con un po' di programmazione, soprattutto quando c'è un risultato sportivo che ti permette di fare questo". Il dirigente, quindi, apre a possibili cessioni nel calciomercato estivo. Tra i pezzi pregiati c'è anche Muharemovic, seguito dalla Juventus: potrebbero aprirsi diversi scenari in estate. Infine, su Laurienté e Kone: "Il Napoli a gennaio non ha citofonato per prendere Armand. Per lui la base d'asta è superiore ai 20 milioni. Per Kone 30 milioni possono bastare, ma dipende anche da chi arriva a bussare la porta", ha concluso Carnevali.

