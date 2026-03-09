Grosso: "Sassuolo ingenuo e sfortunato. Gattuso già sa chi manderei in Nazionale"  

ROMA - Sconfitta amara per il Sassuolo di Fabio Grosso nel deserto stadio Olimpico contro la Lazio. Il gol di Marusic al 92' interrompe la striscia di 3 vittorie consecutive degli emiliani, le parole del loro allenatore nel post-partita: "Non abbiamo fatto bene nell'approccio, il livello di maturità e di esperienze fatte insieme ti fanno fare certi step. Stiamo facendo qualcosa di clamoroso, se avessimo anche quella continuità accelereremmo troppo i tempi. È un peccato, era importante portare a casa questo punto contro una squadra molto forte che sta attraversando momenti altalenanti ma ha grande qualità . Non dimentichiamo quello che stiamo facendo, ma sappiamo che dobbiamo presentarci sempre al massimo altrimenti paghiamo dazio".

"Calati mentalmente"

Grosso evidenzia: "Dopo il brutto avvio siamo entrati in partita, poi nel secondo tempo siamo stati pungenti. Siamo un po' calati nel finale, più di energie mentali che fisiche, potevamo stare meglio in partita. Abbiamo avuto due belle occasioni ma non ci siamo riusciti, nel finale abbiamo commesso qualche ingenuità".

Nazionale: chi del Sassuolo?

Alla domanda su quali giocatori vorrebbe vedere in azzurro: "Gliel'ho già detto a Gattuso, lo sa... Abbiamo pizzicato in varie nazioni, ne abbiamo tanti, ognuno arriva da un posto diverso. Gli italiani che abbiamo li conoscete, qualcuno ha già fatto tanto, ha vinto un Europeo... Abbiamo dei giovani che stanno crescendo e nel tempo possono ambire a indossare quella maglia. Siamo tutti dietro di lui e di loro, cerchiamo di spingerli dove dobbiamo tornare".