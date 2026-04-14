Berardi, niente Como: costa cara la rissa con Ellertsson. La decisione del Giudice Sportivo

La rissa nel tunnel tra Berardi ed Ellertsson a fine primo tempo non ha portato a nulla di positivo. Il Giudice Sportivo non ha chiuso un occhio e ha usato il pugno duro per il leader del Sassuolo, mentre ha risparmiato un po' il centrocampista del Genoa. A nulla è servito il post social del 10 neroverde in cui ha spiegato di essersi solo divincolato e non aver mai colpito con un gesto violento l'avversario. Grosso ora si ritroverà a giocare le prossime partite contro il Como e la Fiorentina senza la propria stella, ma per sua fortuna il traguardo salvezza è stato ormai raggiunto. Si dispera un po' la Juve che in ottica quarto posto Champions avrebbe preferito vedere Berardi contro i lariani. Ma vediamo le sanzioni nel dettaglio.