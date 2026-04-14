Berardi, niente Como: costa cara la rissa con Ellertsson. La decisione del Giudice Sportivo

La rissa nel tunnel tra Berardi ed Ellertsson a fine primo tempo non ha portato a nulla di positivo. Il Giudice Sportivo non ha chiuso un occhio e ha usato il pugno duro per il leader del Sassuolo, mentre ha risparmiato un po' il centrocampista del Genoa. A nulla è servito il post social del 10 neroverde in cui ha spiegato di essersi solo divincolato e non aver mai colpito con un gesto violento l'avversario. Grosso ora si ritroverà a giocare le prossime partite contro il Como e la Fiorentina senza la propria stella, ma per sua fortuna il traguardo salvezza è stato ormai raggiunto. Si dispera un po' la Juve che in ottica quarto posto Champions avrebbe preferito vedere Berardi contro i lariani. Ma vediamo le sanzioni nel dettaglio.
Berardi squalificato dal Giudice Sportivo
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
- BERARDI Domenico (Sassuolo): "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto".
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
- ELLERTSSON Mikael Egill (Genoa): "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel cha adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra".
Gli altri giocatori squalificati
Alla lista dei calciatore che salteranno la prossima giornata di Serie A si aggiungono anche i diffidati che sono stati ammoniti nello scorso turno di campionato:
- DOIG Josh Thomas (Sassuolo): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".
- FRENDRUP Morten Wetche (Genoa): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".
- ISMAJLI Ardian (Torino): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".
- MALINOVSKYI Ruslan (Genoa): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)".
- SUČIĆ Petar (Inter): "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".
Le multe alle società
Non solo i calciatori, anche i club hanno subito alcune sanzioni da parte del Giudice Sportivo:
- "Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di tre minuti dell’inizio della gara".
- "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
- "Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
La rissa nel tunnel tra Berardi ed Ellertsson a fine primo tempo non ha portato a nulla di positivo. Il Giudice Sportivo non ha chiuso un occhio e ha usato il pugno duro per il leader del Sassuolo, mentre ha risparmiato un po' il centrocampista del Genoa. A nulla è servito il post social del 10 neroverde in cui ha spiegato di essersi solo divincolato e non aver mai colpito con un gesto violento l'avversario. Grosso ora si ritroverà a giocare le prossime partite contro il Como e la Fiorentina senza la propria stella, ma per sua fortuna il traguardo salvezza è stato ormai raggiunto. Si dispera un po' la Juve che in ottica quarto posto Champions avrebbe preferito vedere Berardi contro i lariani. Ma vediamo le sanzioni nel dettaglio.
Berardi squalificato dal Giudice Sportivo
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
- BERARDI Domenico (Sassuolo): "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto".
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00
- ELLERTSSON Mikael Egill (Genoa): "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel cha adduce agli spogliatoi, spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra".