Grosso: "Ci saranno 5 assenti. Muric? Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità"

REGGIO EMILIA - Il Sassuolo chiuderà il programma della domenica della penultima giornata di campionato ospitando il Lecce in piena corsa salvezza, la compagine allenata da Di Francesco ha solo un punto di vantaggio sulla Cremonese. Gli emiliani qualche obiettivo lo hanno ancora come raggiungere il record di 52 punti per una neo-promossa, Fabio Grosso ha parlato così nella conferenza stampa alla vigilia: "Ci sono un insieme di cose, ci sono dei numeri belli da raggiungere, tante cose che possiamo mettere dentro, ovviamente in primis c'è la responsabilità di sentire di voler continuare a fare partite serie come abbiamo sempre fatto, poi all'interno di questa riflessione ci sono vari spunti, decidere chi può iniziare la gara, ovviamente il primo criterio è la salute e ultimamente abbiamo perso qualche ragazzo ma ne abbiamo a disposizione a sufficienza per mettere in campo una squadra che possa continuare a fare questo percorso - aggiunge - Non è uguale avere 49 o 50 punti, non è uguale finire con un gol o due, tutti spunti che abbiamo presenti e dobbiamo mettere in pratica contro un avversario che vorrà raggiungere il suo obiettivo e sarà supportato da tantissime persone. È una partita di calcio. Dobbiamo tirare fuori le nostre qualità per fare gara piena, seria, per cercare di aggiungere punti a questo percorso strepitoso che abbiamo fatto".

Infermeria

Il punto sugli indisponibili a partire da Idzes: "Per ora c'è chi sta meglio di Idzes, mettiamola così. Abbiamo fuori Boloca, Candé, Romagna, Vranckx e Walukiewicz. Pieragnolo si sta allenando con noi ma gli farò riassaporare il campo. Idzes c'è il punto interrogativo. Forse verrà qualche ragazzo della Primavera a disposizione, ma questi sono tutti quelli che non ci sono".

Il rinnovo di Laurienté

La soddisfazione di Grosso sul rinnovo del francese arrivato in neroverde nel 2022: "Sono contento per Armand, un bel segnale dare continuità e oggi quando lo vedrò gli farò i complimenti e gli dirò che sarà una responsabilità per colmare le aspettative che ci sono. Complimenti a lui e complimenti al club che è riuscito a prolungare il contratto".

Sul caso Muric

Il portiere kosovaro, in prestito dall'Ipswich, ha dichiarato di ritenere chiusa la sua esperienza con il Sassuolo, il commento di Grosso: "Ognuno poi si deve prendere le responsabilità delle decisioni che prende e delle decisioni che fa. Ha deciso di esporre un suo pensiero, ma queste sono cose della società. Io con lui ho un ottimo rapporto, continueremo a decidere le cose di campo sul campo. Pieragnolo si sta allenando con noi ma gli farò riassaporare il campo. Idzes c’è il punto interrogativo. Forse verrà qualche ragazzo della Primavera a disposizione".