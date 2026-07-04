"Carnevali alla Juve? Per me è stata una novità. Non cambio pensiero": Aquilani si presenta così

È stata la conferenza della ripartenza quella andata in scena in casa Sassuolo, con la presentazione ufficiale di Alberto Aquilani come nuovo allenatore. Ad aprire l'incontro con la stampa è stato il presidente Carlo Rossi, che ha accolto con entusiasmo il ritorno di Aquilani che già da calciatore era stato in neroverde: "La sua presenza conferma quanto il Sassuolo abbia sempre apprezzato le sue qualità, sia umane sia professionali". Il numero uno del club ha inoltre ribadito la volontà della società di continuare a investire sulla crescita dei propri allenatori. Tanti gli argomenti toccati, tra cui l'addio di Giovanni Carnevali dopo più di 10 anni a Sassuolo: per lui è già cominciata l'esperienza alla Juventus.
Sassuolo, Alberto Aquilani si presenta
Il direttore sportivo Francesco Palmieri ha espresso parole di stima nei confronti di Aquilani, definento il nuovo tecnico "un allenatore dalle idee moderne e innovative", e sottolineando come l'obiettivo della società resti quello di costruire una squadra competitiva per affrontare il campionato Serie A. Visibilmente emozionato, Aquilani ha esordito in conferenza ringraziando il presidente e la dirigenza per la fiducia accordatagli. "Sono felice e orgoglioso di essere qui. Da calciatore ho già conosciuto questa realtà e ho potuto apprezzarne valori che oggi non sono così comuni nel mondo del calcio. Ho parlato anche con altri club, ma mi sento vicino ai valori del Sassuolo e della famiglia Squinzi. Quando c'è condivisione di idee, lavorare diventa più semplice".
Passato neroverde e la Serie A da allenatore
Il tecnico ha parlato anche del suo ritorno al Sassuolo, ritrovando un club profondamente cresciuto rispetto alla sua precedente esperienza. "Oggi vedo un centro sportivo di altissimo livello. Anche allora si lavorava molto bene grazie alle persone presenti, ma oggi la struttura rappresenta un'eccellenza". Nel corso della conferenza Aquilani ha illustrato la propria idea di calcio, spiegando di voler trasmettere soprattutto principi di gioco e mentalità piuttosto che concentrarsi su un sistema tattico prestabilito: "Porto entusiasmo e il desiderio di allenare in Serie A, un sogno che coltivo da sempre. Più che un calcio 'mio', ho idee chiare che voglio condividere con tutta la squadra. Il calcio evolve continuamente e bisogna avere la curiosità di migliorarsi ogni giorno".
Modulo e calciomercato
Sul modulo, invece, nessuna anticipazione: "Questa squadra è abituata a giocare con la difesa a quattro. Non arrivo con l'intenzione di rivoluzionare tutto: prima vengono i principi di gioco, poi il sistema che meglio valorizza le caratteristiche dei giocatori". Ampio spazio anche al mercato, con Aquilani che ha confermato la piena sintonia con la dirigenza sulle strategie da seguire: "C'è una linea condivisa. Cercheremo giocatori con le caratteristiche adatte per sviluppare il nostro modo di giocare".
Il nuovo allenatore ha riconosciuto la necessità di intervenire in alcuni reparti, pur ricordando come le tempistiche del mercato siano spesso imprevedibili. In tema di campagna acquisti il neo tecnico ribadisce la grande fiducia nutrita nella società: "So quali sono le esigenze della squadra. Mi auguro che alcuni giocatori importanti possano restare, anche se il mercato è imprevedibile. So però di poter contare su una proprietà pronta a farsi trovare preparata".
Influenza De Zerbi...
Non è mancato un passaggio dedicato all'esperienza vissuta nella scorsa stagione sulla panchina del Catanzaro, culminata con la finale playoff: "È un percorso che porterò sempre con me. Non è stata soltanto una finale, ma un cammino straordinario dal punto di vista umano e sportivo. Avevo il desiderio di regalare un sogno a una tifoseria che lo meritava. Quella esperienza resterà speciale, ma adesso inizia una nuova avventura".
Tra gli allenatori che hanno segnato maggiormente il suo percorso, Aquilani ha indicato Roberto De Zerbi, oggi al Tottenham e con una parentesi importante proprio a Sassuolo: "È uno dei tecnici che più mi ha influenzato. Lo stimo molto e nelle sue squadre ho sempre trovato spunti di grande interesse".
Grosso, Fabregas e De Rossi...
Il nuovo allenatore neroverde ha poi voluto riconoscere il lavoro svolto dal suo predecessore Fabio Grosso: "Lascia un'eredità importante. Ogni allenatore ha il proprio metodo, ma quanto costruito rappresenta un'ottima base sulla quale lavorare". E ancora. "Se ho sentito De Rossi e Fabregas? Si tratta di due persone che apprezzo molto.
Con Fabregas, che conosco da poco, si è creato un rapporto di stima reciproca, mentre con Daniele condivido un legame che nasce da tanti anni. È stimolante essere qui confrontarmi con allenatori di questo calibro e mi auguro che alla fine saremo noi a prevalere. Con entrambi ho un ottimo rapporto e ci siamo anche sentiti recentemente".
"Carnevali alla Juve? Una novità, ma..."
Nel corso della conferenza si è parlato anche dell'addio di Giovanni Carnevali, tramite il quale c'erano stati i primi contatti di Aquilani col Sassuolo, poi per il dirigente il trasferimento alla Juventus: "Ho iniziato a confrontarmi con Carnevali e, per quanto mi riguarda, il suo passaggio alla Juve è stato una novità. Questo, però, non cambia minimamente la mia opinione. Posso raccontare una battuta che mi fece il direttore Palmieri: 'Devi preoccuparti soltanto se se ne vanno gli Squinzi'. Tutti conoscono il contributo che Carnevali ha dato, e con lui ho sempre avuto un buon rapporto. Ci siamo sentiti in diverse occasioni, anche dopo la conclusione della mia carriera da calciatore. Ora, però, credo sia giusto concentrarsi sul futuro: si apre un nuovo capitolo e bisogna guardare avanti".
A fare eco alle sue parole è stato il direttore Palmieri, che ha reso omaggio allo storico dirigente neroverde: "Carnevali ha svolto un lavoro straordinario, ma la proprietà ha sempre costruito una struttura composta da persone competenti. Il nostro compito sarà proseguire su quella strada, mantenendo la stessa ambizione e gli stessi valori".
Veronica Squinzi saluta Carnevali e Grosso
Alla sua prima conferenza stampa come nuova amministratrice delegata, Veronica Squinzi ha voluto ringraziare Giovanni Carnevali per il lavoro svolto negli ultimi tredici anni e Fabio Grosso per il percorso compiuto alla guida della squadra: "Il club sta vivendo una nuova era, una nuova fase della propria storia. Voglio ringraziare tantissimo Giovanni Carnevali per lo straordinario lavoro di questi 13 anni: ha portata avanti con determinazione un percorso che cambiato il corso della storia di club e società. Voglio ringraziare anche Fabio Grosso, che ci ha riportato in Serie A dopo una sola stagione".
La dirigente ha poi confermato la volontà della proprietà di rafforzare ulteriormente il proprio sostegno al club, attraverso investimenti sulle persone e sulle strutture, esprimendo piena fiducia in Aquilani: "Siamo convinti che sia la persona giusta per dare continuità a un progetto che punta sul gioco e sulla valorizzazione dei talenti".
È stata la conferenza della ripartenza quella andata in scena in casa Sassuolo, con la presentazione ufficiale di Alberto Aquilani come nuovo allenatore. Ad aprire l'incontro con la stampa è stato il presidente Carlo Rossi, che ha accolto con entusiasmo il ritorno di Aquilani che già da calciatore era stato in neroverde: "La sua presenza conferma quanto il Sassuolo abbia sempre apprezzato le sue qualità, sia umane sia professionali". Il numero uno del club ha inoltre ribadito la volontà della società di continuare a investire sulla crescita dei propri allenatori. Tanti gli argomenti toccati, tra cui l'addio di Giovanni Carnevali dopo più di 10 anni a Sassuolo: per lui è già cominciata l'esperienza alla Juventus.
Sassuolo, Alberto Aquilani si presenta
Il direttore sportivo Francesco Palmieri ha espresso parole di stima nei confronti di Aquilani, definento il nuovo tecnico "un allenatore dalle idee moderne e innovative", e sottolineando come l'obiettivo della società resti quello di costruire una squadra competitiva per affrontare il campionato Serie A. Visibilmente emozionato, Aquilani ha esordito in conferenza ringraziando il presidente e la dirigenza per la fiducia accordatagli. "Sono felice e orgoglioso di essere qui. Da calciatore ho già conosciuto questa realtà e ho potuto apprezzarne valori che oggi non sono così comuni nel mondo del calcio. Ho parlato anche con altri club, ma mi sento vicino ai valori del Sassuolo e della famiglia Squinzi. Quando c'è condivisione di idee, lavorare diventa più semplice".
Passato neroverde e la Serie A da allenatore
Il tecnico ha parlato anche del suo ritorno al Sassuolo, ritrovando un club profondamente cresciuto rispetto alla sua precedente esperienza. "Oggi vedo un centro sportivo di altissimo livello. Anche allora si lavorava molto bene grazie alle persone presenti, ma oggi la struttura rappresenta un'eccellenza". Nel corso della conferenza Aquilani ha illustrato la propria idea di calcio, spiegando di voler trasmettere soprattutto principi di gioco e mentalità piuttosto che concentrarsi su un sistema tattico prestabilito: "Porto entusiasmo e il desiderio di allenare in Serie A, un sogno che coltivo da sempre. Più che un calcio 'mio', ho idee chiare che voglio condividere con tutta la squadra. Il calcio evolve continuamente e bisogna avere la curiosità di migliorarsi ogni giorno".