"Carnevali alla Juve? Per me è stata una novità. Non cambio pensiero": Aquilani si presenta così

È stata la conferenza della ripartenza quella andata in scena in casa Sassuolo , con la presentazione ufficiale di Alberto Aquilani come nuovo allenatore . Ad aprire l'incontro con la stampa è stato il presidente Carlo Rossi , che ha accolto con entusiasmo il ritorno di Aquilani che già da calciatore era stato in neroverde: "La sua presenza conferma quanto il Sassuolo abbia sempre apprezzato le sue qualità, sia umane sia professionali". Il numero uno del club ha inoltre ribadito la volontà della società di continuare a investire sulla crescita dei propri allenatori. Tanti gli argomenti toccati, tra cui l'addio di Giovanni Carnevali dopo più di 10 anni a Sassuolo: per lui è già cominciata l'esperienza alla Juventus .

Sassuolo, Alberto Aquilani si presenta

Il direttore sportivo Francesco Palmieri ha espresso parole di stima nei confronti di Aquilani, definento il nuovo tecnico "un allenatore dalle idee moderne e innovative", e sottolineando come l'obiettivo della società resti quello di costruire una squadra competitiva per affrontare il campionato Serie A. Visibilmente emozionato, Aquilani ha esordito in conferenza ringraziando il presidente e la dirigenza per la fiducia accordatagli. "Sono felice e orgoglioso di essere qui. Da calciatore ho già conosciuto questa realtà e ho potuto apprezzarne valori che oggi non sono così comuni nel mondo del calcio. Ho parlato anche con altri club, ma mi sento vicino ai valori del Sassuolo e della famiglia Squinzi. Quando c'è condivisione di idee, lavorare diventa più semplice".

Passato neroverde e la Serie A da allenatore

Il tecnico ha parlato anche del suo ritorno al Sassuolo, ritrovando un club profondamente cresciuto rispetto alla sua precedente esperienza. "Oggi vedo un centro sportivo di altissimo livello. Anche allora si lavorava molto bene grazie alle persone presenti, ma oggi la struttura rappresenta un'eccellenza". Nel corso della conferenza Aquilani ha illustrato la propria idea di calcio, spiegando di voler trasmettere soprattutto principi di gioco e mentalità piuttosto che concentrarsi su un sistema tattico prestabilito: "Porto entusiasmo e il desiderio di allenare in Serie A, un sogno che coltivo da sempre. Più che un calcio 'mio', ho idee chiare che voglio condividere con tutta la squadra. Il calcio evolve continuamente e bisogna avere la curiosità di migliorarsi ogni giorno".