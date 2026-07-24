Volpato "positivo alla cocaina e patente ritirata": shock in Australia, cosa è successo

Guai per Cristian Volpato : il giocatore del Sassuolo sarebbe risultato positivo alla cocaina . Attualmente in vacanza dopo aver preso parte al Mondiale giocato con l' Australia di Tony Popovic, il calciatore ventiduenne sarebbe stato fermato a un posto di blocco in cui sarebbe stata accertata la positività in seguito a un test antidroga. Secondo quanto riportato dai media australiani, per il momento al classe 2003 sarebbe stata ritirata la patente e avrebbe ricevuto una multa .

I fatti risalirebbero alla notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. Intorno all'una del mattino, Cristian Volpato viaggiava a bordo della sua auto, una BMW Coupé, quando sarebbe stato fermato sul ponte Anzac a Sydney per eccesso di velocità: il limite era a 60 km/h, mentre l'auto segnava 109 km/h.

Il calciatore del Sassuolo sarebbe stato sottoposto all'etilometro, che avrebbe dato esito negativo. Poi sarebbe stato sottoposto a un test preliminare antidroga, che invece avrebbe accertato la positività alla cocaina. Al calciatore sarebbe stata ritirata la patente per sei mesi e gli sarebbe stata comminata una multa per eccesso di velocità. Inoltre, Volpato sarebbe stato sottoposto a un secondo controllo, con un altro campione salivario prelevato per essere analizzato. La Polizia del Nuovo Galles del Sud porterà avanti le indagini. Come riportato dai media australiani, il calciatore sarebbe stato fermato fermato dalla polizia nella stessa aerea soltanto un paio d'ore prima.

Cosa succede adesso

La Federazione australiana ha una rigida politica antidoping. Calciatori e dirigenti che risultano positivo a sostanze proibite senza un'esenzione terapeutica rischiano fino a quattro anni di squalifica. Dopo aver vestito la maglia dell'Italia Under 21, il ventiduenne aveva deciso di accettare la chiamata dell'Australia lo scorso maggio e il Ct Tony Popovic lo ha convocato per il Mondiale. È rimasto in panchina nella gara inaugurale contro la Turchia, poi ha giocato uno spezzone con gli Stati Uniti, prima di partire titolare contro il Paraguay nell'ultima gara del girone e nei sedicesimi di finale contro l'Egitto, gara in cui è arrivata l'eliminazione ai calci di rigore.