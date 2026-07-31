Sassuolo ancora a secco, termina a reti bianche il test con la Caratese. Le prossime amichevoli

Termina con un pareggio a reti inviolate la sfida amichevole tra Sassuolo e Folgore Caratese, scesi in campo allo stadio Ricci nel pomeriggio di venerdì 31 luglio. Il prossimo test vedrà i neroverdi di Alberto Aquilani - già reduci dallo 0-0 con il Parma - impegnati in casa contro il Celta Vigo: appuntamento alle ore 20 di mercoledì 5 agosto al Ricci di Sassuolo. A seguire, la trasferta di Augusta di sabato 8: fischio d'inizio ore 15.30.
Sassuolo verso l'esordio in Coppa e Serie A
Terminata la preparazione pre-stagionale, il Sassuolo alzerà il sipario sulla stagione contendendo al Cesena il derby valido per i trentaduesimi di Coppa Italia in programma il 17 agosto al Mapei. A seguire, l'esordio in campionato contro l'Atalanta, previsto per domenica 23 a Bergamo.