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Sassuolo ancora a secco, termina a reti bianche il test con la Caratese. Le prossime amichevoli

Macature bloccate fino al triplice fischio della sfida contro i lambraioli di Belmonte. Ora Aquilani si misura con l'Europa
1 min
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Sassuolo ancora a secco, termina a reti bianche il test con la Caratese. Le prossime amichevoli© LAPRESSE
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Termina con un pareggio a reti inviolate la sfida amichevole tra Sassuolo e Folgore Caratese, scesi in campo allo stadio Ricci nel pomeriggio di venerdì 31 luglio. Il prossimo test vedrà i neroverdi di Alberto Aquilani - già reduci dallo 0-0 con il Parma - impegnati in casa contro il Celta Vigo: appuntamento alle ore 20 di mercoledì 5 agosto al Ricci di Sassuolo. A seguire, la trasferta di Augusta di sabato 8: fischio d'inizio ore 15.30.

Sassuolo verso l'esordio in Coppa e Serie A

Terminata la preparazione pre-stagionale, il Sassuolo alzerà il sipario sulla stagione contendendo al Cesena il derby valido per i trentaduesimi di Coppa Italia in programma il 17 agosto al Mapei. A seguire, l'esordio in campionato contro l'Atalanta, previsto per domenica 23 a Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sassuolo

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