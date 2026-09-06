Dovbyk salva il Bologna nel finale e regala il primo punto a Tedesco: Adzic non basta al Sassuolo

Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo termina in parità. A sbloccare il match è la squadra di Aquilani, che al 19' trova il gol del vantaggio con Doig. I neroverdi terminano la prima parte di gara in vantaggio, con il Bologna costretto a rincorrere. Nei secondi 45' di gioco Piccoli trova la rete del pari al 50': Miranda serve da calcio d'angolo un ottimo cross che trova la testa dell'attaccante dei felsinei, il quale insacca alle spalle di Muric. L'ex Juventus Adzic porta nuovamente in vantaggio i neroverdi al 56', permettendo al Sassuolo di restare avanti per gran parte del match. Nel finale manda in frantumi le speranze degli uomini di Aquilani di conquistare i tre punti l'ex Roma Dovbyk, che al 90' trova l'angolino destro ed il gol del pari.
Bologna, primo punto al Dall'Ara contro il Sassuolo
Primo punto raccolto dal Bologna di Tedesco in questa Serie A, con il tecnico dei rossoblù espulso negli ultimi secondi di gara per essere uscito dalla propria area tecnica ed aver protestato con il direttore di gara. Il Sassuolo si porta a 4 punti in classifica dopo la vittoria ottenuta alla scorsa giornata contro il Torino di Abate. Il Bologna affronterà il Napoli alla prossima giornata, mentre il Sassuolo affronterà la Juventus di Luciano Spalletti, che scenderà in campo nel big match di serata contro il Milan di Amorim.