Aquilani: "Rammarico per il risultato. Adzic sa giocare a calcio". Tedesco: "Non meritavamo più..."

Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo si è concluso in parità. Un punto per parte che permette ai felsinei di conquistare il primo risultato utile della stagione dopo le due sconfitte rimediate alle prime due giornate. Il Sassuolo - trascinato da un Adzic in splendida forma alla seconda rete consecutiva in neroverde - subisce la beffa nel finale con la rete di Dovbyk, portandosi a quota 4 in classifica. Al termine del match terminato 2-2, hanno parlato i tecnici di Bologna e Sassuolo: da una parte Domenico Tedesco, il quale salterà la delicata sfida col Napoli al Maradona a seguito dell'espulsione ricevuta negli ultimi istanti di gara; dall'altra Alberto Aquilani, rammaricato per i tre punti sfumati nel finale.
Aquilani: "Diversi giocatori devono crescere di condizione"
“Per noi è un peccato perché quando prendi gol dopo il 90′ c’è sempre un po’ di rammarico. Questa partita ci deve far essere arrabbiati per il risultato, ma stiamo crescendo. Diversi giocatori devono crescere di condizione, ma mi prendo il punto e la sofferenza, perché c’è anche quello. Non è la prima volta che prendiamo gol allo scadere di uno dei tempi." Queste le prime parole di Alberto Aquilani al termine del pareggio subito nel finale contro il Bologna al Dall'Ara. Il tecnico romano ha poi proseguito: "Abbiamo perso Bowie per infortunio e abbiamo giocato quindici minuti senza un giocatore. Per noi non è un rischio giocare il pallone, tirare le pallate invece lo è per noi. Va fatto tutto con logica, alla fine eravamo un po’ cotti e alcuni non sono ancora al top della condizione Dispiace perché la potevamo portare a casa, ma mi dà soddisfazione perché vedo degli spunti di crescita”.
Su Adzic: "Sa giocare a calcio. Sto cercando di..."
“Volpato credo abbia avuto una lesione, domani vedremo. Berardi dobbiamo gestirlo, ma sta migliorando e oggi ha giocato anche di più. Adzic è un giocatore bravo, sa giocare a calcio e cerco di metterlo nelle condizioni migliori per crescere”. Ha commentato così l'infortunio di Volpato nel corso del match il tecnico del Sassuolo, soffermandosi anche sull'ottimo stato di forma dell'ex Juventus Adzic. E sul cambio di Matic: “Mi ha chiesto il cambio, altrimenti non lo avrei tolto. Riconosce i momenti della partita, quindi qualche minuto glielo concediamo”.
Tedesco: "Accettiamo il risultato, non meritavamo di più"
“Accettiamo il risultato, anzi va detto che oggi non meritavamo più di così, dopo due partite invece in cui avevamo raccolto molto meno rispetto a quanto avevamo dimostrato. Dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo di campo dove siamo troppo frettolosi, e lavorare meglio sulle marcature preventive." Domenico Tedesco - tecnico del Bologna - ha parlato così al termine della gara pareggiata nel finale grazie al gol di Dovbyk contro il Sassuolo. Il tecnico ha poi proseguito: "Ripartiamo dagli aspetti positivi: le due punte si sono sbloccate, Libra è entrato alla grande, direi che si è dimostrato fra i migliori in campo grazie alla grande qualità di cui dispone”.
Sull'espulsione: "Mi scuso con tutti, dovevo restare calmo"
“Mi scuso con tutti per l’espulsione, secondo me era fallo ma dovevo restare calmo, non dovevo calciare il pallone in quel modo. Lo stadio è stato eccezionale, i tifosi percepiscono quando siamo in difficoltà e ci spingono sempre, spero che potremo ripagarli al meglio. Nel nostro migliore momento abbiamo subìto il 2-1, alla fine abbiamo concesso troppi contropiedi e non va bene. Anche per questo penso che il pareggio sia il risultato giusto." Ha commentato con onestà la prestazione dei suoi il tecnico dei rossoblù, il quale ha concluso: "Nel finale potevamo gestire meglio alcuni palloni, potevamo cercare di più le due punte, le ho schierate per emergenza visto che non riuscivamo ad attaccare la profondità come volevamo”.
Il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo si è concluso in parità. Un punto per parte che permette ai felsinei di conquistare il primo risultato utile della stagione dopo le due sconfitte rimediate alle prime due giornate. Il Sassuolo - trascinato da un Adzic in splendida forma alla seconda rete consecutiva in neroverde - subisce la beffa nel finale con la rete di Dovbyk, portandosi a quota 4 in classifica. Al termine del match terminato 2-2, hanno parlato i tecnici di Bologna e Sassuolo: da una parte Domenico Tedesco, il quale salterà la delicata sfida col Napoli al Maradona a seguito dell'espulsione ricevuta negli ultimi istanti di gara; dall'altra Alberto Aquilani, rammaricato per i tre punti sfumati nel finale.
Aquilani: "Diversi giocatori devono crescere di condizione"
“Per noi è un peccato perché quando prendi gol dopo il 90′ c’è sempre un po’ di rammarico. Questa partita ci deve far essere arrabbiati per il risultato, ma stiamo crescendo. Diversi giocatori devono crescere di condizione, ma mi prendo il punto e la sofferenza, perché c’è anche quello. Non è la prima volta che prendiamo gol allo scadere di uno dei tempi." Queste le prime parole di Alberto Aquilani al termine del pareggio subito nel finale contro il Bologna al Dall'Ara. Il tecnico romano ha poi proseguito: "Abbiamo perso Bowie per infortunio e abbiamo giocato quindici minuti senza un giocatore. Per noi non è un rischio giocare il pallone, tirare le pallate invece lo è per noi. Va fatto tutto con logica, alla fine eravamo un po’ cotti e alcuni non sono ancora al top della condizione Dispiace perché la potevamo portare a casa, ma mi dà soddisfazione perché vedo degli spunti di crescita”.
Su Adzic: "Sa giocare a calcio. Sto cercando di..."
“Volpato credo abbia avuto una lesione, domani vedremo. Berardi dobbiamo gestirlo, ma sta migliorando e oggi ha giocato anche di più. Adzic è un giocatore bravo, sa giocare a calcio e cerco di metterlo nelle condizioni migliori per crescere”. Ha commentato così l'infortunio di Volpato nel corso del match il tecnico del Sassuolo, soffermandosi anche sull'ottimo stato di forma dell'ex Juventus Adzic. E sul cambio di Matic: “Mi ha chiesto il cambio, altrimenti non lo avrei tolto. Riconosce i momenti della partita, quindi qualche minuto glielo concediamo”.