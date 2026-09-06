Aquilani: "Rammarico per il risultato. Adzic sa giocare a calcio". Tedesco: "Non meritavamo più..."

Aquilani: "Diversi giocatori devono crescere di condizione"

“Per noi è un peccato perché quando prendi gol dopo il 90′ c’è sempre un po’ di rammarico. Questa partita ci deve far essere arrabbiati per il risultato, ma stiamo crescendo. Diversi giocatori devono crescere di condizione, ma mi prendo il punto e la sofferenza, perché c’è anche quello. Non è la prima volta che prendiamo gol allo scadere di uno dei tempi." Queste le prime parole di Alberto Aquilani al termine del pareggio subito nel finale contro il Bologna al Dall'Ara. Il tecnico romano ha poi proseguito: "Abbiamo perso Bowie per infortunio e abbiamo giocato quindici minuti senza un giocatore. Per noi non è un rischio giocare il pallone, tirare le pallate invece lo è per noi. Va fatto tutto con logica, alla fine eravamo un po’ cotti e alcuni non sono ancora al top della condizione Dispiace perché la potevamo portare a casa, ma mi dà soddisfazione perché vedo degli spunti di crescita”.