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Volpato positivo alla cocaina in Australia: il caso si chiude con una multa

Il calciatore del Sassuolo era stato fermato a fine luglio: dovrà pagare 722 dollari australiani (circa 450 euro)
1 min
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Cristian Volpato, arrestato dalla polizia per eccesso di velocità a Sydney e successivamente risultato positivo alla cocaina pochi giorni dopo aver partecipato ai recenti Mondiali, è stato multato, secondo quanto riferiscono la polizia e i media locali. Il centrocampista australiano del Sassuolo, 22 anni, dovrà pagare 722 dollari australiani (circa 450 euro). La sua patente di guida è stata sospesa dopo l'arresto. Era stato fermato a fine luglio dopo due infrazioni per eccesso di velocità nella stessa notte. Durante il primo fermo era risultato negativo all'alcol test, ricevendo una multa.

Volpato positivo alla cocaina

Fermato di nuovo due ore dopo, era stato sottoposto a un test antidroga, risultato positivo alla cocaina. Volpato ha giocato tre partite con i Socceroos ai Mondiali dopo aver scelto di rappresentare l'Australia anziché l'Italia poco prima del torneo. Nato e cresciuto a Sydney prima di trasferirsi all'estero, aveva precedentemente rappresentato l'Italia a vari livelli giovanili.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sassuolo

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