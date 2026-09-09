Volpato positivo alla cocaina in Australia: il caso si chiude con una multa

Cristian Volpato, arrestato dalla polizia per eccesso di velocità a Sydney e successivamente risultato positivo alla cocaina pochi giorni dopo aver partecipato ai recenti Mondiali, è stato multato, secondo quanto riferiscono la polizia e i media locali. Il centrocampista australiano del Sassuolo, 22 anni, dovrà pagare 722 dollari australiani (circa 450 euro). La sua patente di guida è stata sospesa dopo l'arresto. Era stato fermato a fine luglio dopo due infrazioni per eccesso di velocità nella stessa notte. Durante il primo fermo era risultato negativo all'alcol test, ricevendo una multa.