Il maestro e l’allievo, la sfida Spalletti-Aquilani: “Ha delle cose un po’ da pazzoide”

Chi si aspetta un grande abbraccio prima del fischio d’inizio non rimarrà deluso. Luciano Spalletti il maestro, Alberto Aquilani l’allievo. Sì, proprio il tecnico del Sassuolo che da centrocampista della Roma di Lucio è esploso fino alla conquista di un posto in Nazionale e alla seguente chiamata del Liverpool . Aquilani, più o meno nella stessa misura in cui è stato influenzato anche Daniele De Rossi , da allenatore è partito dalla traccia che gli ha lasciato Spalletti. Raccontato, poco più di un anno fa, in questi termini: «Il mister era geniale, ma giocavamo a memoria ed eravamo forti, ci divertivamo molto. Ci trasmetteva voglia, passione, era piena di combinazioni quella Roma. Lui è un personaggio particolare, è molto simpatico, ma nell’essere professionale ha anche delle cose un po’ da ‘pazzoide’». Simpatico l’aneddoto svelato da Aquilani: «Una volta mi suonò all’una di notte alla porta, era stato a cena dal suo collaboratore che era nel mio stesso palazzo. ‘Sono qui a controllare, che stai facendo?’ Io dormivo, era l’una di notte. Poi è andato via».

L'episodio del 2009

Pretendeva tantissimo, perché dava tantissimo. A Roma per Aquilani non è sempre stato facile: ai romani, ai simboli della città, il conto presentato quando i risultati non arrivavano era salatissimo. Era il 2009. Alla vigilia della sfida casalinga contro l’Atalanta, Spalletti fece da parafulmine: «È bene che si sappia fuori che se uno viene fischiato ci sentiamo fischiati tutti. Mi sento di dire a questi tifosi, che non è da Roma fischiare uno solo, se la squadra sta esibendo un buono spettacolo. Non serve a nessuno, né in campo, né ai tifosi stessi». Alberto incassò e apprezzò tantissimo. Lucio era stregato dalle sue caratteristiche, convinto che in un rombo di centrocampo avrebbe potuto giocare in qualsiasi posizione grazie alla sua intelligenza calcistica. Aquilani, invece, ha preso ispirazione dai concetti del suo maestro: dalla Primavera della Fiorentina al Pisa, passando per Catanzaro e Sassuolo, le sue squadre hanno una spiccata vocazione offensiva. In porta ci arrivano col pallone, sempre. L’allievo è ancora colpito dal maestro: «Si evolve sempre, questo lo rende speciale». Si parleranno prima e dopo Sassuolo-Juve. Ogni tanto si scrivono ancora: uniti dalla stima professionale e dall’affetto. Ma domani, dalle 20.45 fino al fischio finale, non ci sarà spazio per i sentimenti.