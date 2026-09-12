Adzic, Juve-Inter nel cuore: “Tutti a piangere, lì ho capito tutto. Ora sarà strano”

"Sono qui grazie alle parole di Locatelli. Aquilani un top"

Il Sassuolo si è innamorato dei suoi guizzi, e il montenegrino sta prendendo a cuore il progetto. «Mister Aquilani ha idee chiarissime, un po’ diverse rispetto a quelle che si vedono solitamente in Italia, perché vuole sempre giocare la palla. Questo mi è piaciuto fin dal primo giorno. Prima di arrivare qua avevo parlato con lui e mi è subito piaciuto». Ah, poi con Locatelli, uno a Reggio Emilia è diventato grande, proprio come spera Adzic. «Da tutti i giocatori che hanno giocato qui ho sempre sentito parlare benissimo di questo club. Prima di venire qua ho parlato con alcuni miei compagni, anche con Locatelli, che ha fatto grandi cose». Impossibile dimenticare poi Muharemovic, che con Vasilije ha condiviso pure il passaggio in Next Gen. A tal proposito, proprio su quei primi tempi: «Ero emozionato e ho fatto tutto quello che potevo per dimostrare le mie qualità e riuscire a venire in Italia. Allenarsi con dei grandi campioni è una cosa molto importante. Avevo 18 anni e ho imparato tantissimo da tutti gli allenatori che ho avuto e anche da tutti i giocatori».