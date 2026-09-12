Adzic, Juve-Inter nel cuore: “Tutti a piangere, lì ho capito tutto. Ora sarà strano”

Andare e tornare. Ma nel frattempo, ecco, costruirsi. O forse, come nel caso di Vasilije Adzic, proprio scoprirsi. Il montenegrino è finito al Sassuolo sostanzialmente per quello, per ripulirsi dai dubbi riguardo al suo ruolo, al suo apporto, al tipo di giocatore che deve ancora diventare. Sul talento no, non ci sono mai state questioni: l’ha dimostrato in qualche spezzone juventino, figuriamoci quanto potrà fare in un’annata da protagonista, lì dove il talento è coltivato nel miglior modo possibile.
Adzic show con due gol e un assist nelle prime 4 partite
Primi effetti? Giudicare dai numeri: due gol, un assist, quattro partite in cui è sceso in campo per almeno un’ora di gioco. Che a Torino non era mica qualcosa di scontato. Anzi. Per questo il montenegrino non si è opposto quando gli è stata prospettata la possibilità di andare. Ma di andare a giocare. Era già accaduto qualche mese prima, a gennaio, però aveva deciso di rimanere per giocarsi le sue carte, forse ancora inebriato dalla rete della vittoria in Juve-Inter 4-3. Indimenticabile. E come fa, a scordarsela. «Il 13 settembre lo ricorderò sempre - ha raccontato Adzic ai canali del club neroverde -, perché è un giorno speciale nel mio cuore. Era il derby d’Italia e ho segnato il mio primo gol con la Juventus, proprio contro l’Inter». Com’è che si dice? Battesimo del fuoco. Come il giorno del debutto, quando «la famiglia era allo stadio: li ho visti tutti piangere e ho capito di aver realizzato il sogno di una vita». O almeno la prima parte. Perché quest’ultima, questa nuova, può diventare ancor più elettrizzante.
"Sono qui grazie alle parole di Locatelli. Aquilani un top"
Il Sassuolo si è innamorato dei suoi guizzi, e il montenegrino sta prendendo a cuore il progetto. «Mister Aquilani ha idee chiarissime, un po’ diverse rispetto a quelle che si vedono solitamente in Italia, perché vuole sempre giocare la palla. Questo mi è piaciuto fin dal primo giorno. Prima di arrivare qua avevo parlato con lui e mi è subito piaciuto». Ah, poi con Locatelli, uno a Reggio Emilia è diventato grande, proprio come spera Adzic. «Da tutti i giocatori che hanno giocato qui ho sempre sentito parlare benissimo di questo club. Prima di venire qua ho parlato con alcuni miei compagni, anche con Locatelli, che ha fatto grandi cose». Impossibile dimenticare poi Muharemovic, che con Vasilije ha condiviso pure il passaggio in Next Gen. A tal proposito, proprio su quei primi tempi: «Ero emozionato e ho fatto tutto quello che potevo per dimostrare le mie qualità e riuscire a venire in Italia. Allenarsi con dei grandi campioni è una cosa molto importante. Avevo 18 anni e ho imparato tantissimo da tutti gli allenatori che ho avuto e anche da tutti i giocatori».
La crescita con Matic
Esattamente quel che ha fatto con la Juve, contro cui giocherà domani. La prima - si augura - di poche partite da avversario. Perché l’obiettivo è tornare alla base quanto prima. «Si può dire che sarà una partita strana per me - dice, sorridendo -, perché fino a un mese fa giocavo con i calciatori della Juventus. Ho giocato con tutti loro per due anni. Li conosco bene, conosco tutti e conosco tutto l’ambiente». Ambiente a cui ha dato, da cui ha preso, da cui non vuole distaccarsi, se non per motivi di forza maggiore. Deve superare un test, però. E su questo Spalletti è stato piuttosto chiaro: se sul talento non c’è dubbio, sul resto si può lavorare eccome. Un esempio? Senza palla, Adzic ha da crescere. Come nella continuità durante i 90 minuti. Come nelle scelte finali. Quanta strada, ragazzo. Un altro pezzo - importante - arriva domani. Intanto si goda pure la spalla di Matic: «Lui è straordinario» . E ha tanto da insegnare.
Andare e tornare. Ma nel frattempo, ecco, costruirsi. O forse, come nel caso di Vasilije Adzic, proprio scoprirsi. Il montenegrino è finito al Sassuolo sostanzialmente per quello, per ripulirsi dai dubbi riguardo al suo ruolo, al suo apporto, al tipo di giocatore che deve ancora diventare. Sul talento no, non ci sono mai state questioni: l’ha dimostrato in qualche spezzone juventino, figuriamoci quanto potrà fare in un’annata da protagonista, lì dove il talento è coltivato nel miglior modo possibile.
Adzic show con due gol e un assist nelle prime 4 partite
Primi effetti? Giudicare dai numeri: due gol, un assist, quattro partite in cui è sceso in campo per almeno un’ora di gioco. Che a Torino non era mica qualcosa di scontato. Anzi. Per questo il montenegrino non si è opposto quando gli è stata prospettata la possibilità di andare. Ma di andare a giocare. Era già accaduto qualche mese prima, a gennaio, però aveva deciso di rimanere per giocarsi le sue carte, forse ancora inebriato dalla rete della vittoria in Juve-Inter 4-3. Indimenticabile. E come fa, a scordarsela. «Il 13 settembre lo ricorderò sempre - ha raccontato Adzic ai canali del club neroverde -, perché è un giorno speciale nel mio cuore. Era il derby d’Italia e ho segnato il mio primo gol con la Juventus, proprio contro l’Inter». Com’è che si dice? Battesimo del fuoco. Come il giorno del debutto, quando «la famiglia era allo stadio: li ho visti tutti piangere e ho capito di aver realizzato il sogno di una vita». O almeno la prima parte. Perché quest’ultima, questa nuova, può diventare ancor più elettrizzante.