Aquilani, la fortuna Juve e i due gioielli in vetrina: “Temi un po’ tutto, così rischi…”

Bakola e Adzic, intrecci bianconeri

Bakola in orbita bianconera, Adzic è arrivato in estate da Torino, Aquilani parla così dei due talenti in rosa: "Sono ragazzi giovani, fondamentalmente giocatori bravi perché dal giocatore bravo puoi tirare fuori quelle che sono le sue caratteristiche. Chiediamo questo, il coraggio, la voglia di stare in partita sempre e non a sprazzi. A volte il giovane si accontenta quando fa una cosa buona ma per fare lo step bisogna rifarla, bisogna continuare a stare dentro la partita e non accontentarsi. Sono tutti fattori di una squadra che deve e può crescere ma ho trovato dei ragazzi che hanno l'attitudine di volerlo fare, ragazzi giovani e meno giovani che si aiutano. Bakola sta meglio, si è allenato ieri, si riallena oggi ma è un giocatore recuperato". Sulle condizioni di Boloca, Walukiewicz e Bowie: "Daniel sta meglio, è stato fuori tanto, ha avuto un problema particolare e c'è una gestione diversa. Si rivede in campo e spero che possa essere presto a disposizione ma andiamo più cauti, Walukiewicz non si è ancora allenato. Bowie ha preso un brutto colpo a Bologna, ieri ha fatto qualcosa e oggi lo valutiamo ma sta bene". Infine un ricordo sul suo passato nella Juve: "La Juventus è un grande club. Io ho avuto la fortuna di far parte di questo club anche se in un'annata particolare ma ho assaporato quello che vuol dire Juventus. Ho avuto un buon rapporto con tutti e rimane uno dei club più importanti d'Italia".