Aquilani festeggia tra intuizioni e fortuna: "Perché Adzic non titolare. Sapevo che..."

Aquilani analizza la vittoria contro la Juve a Dazn: "Parlavo di coraggio, ci alleniamo per fare questo e ci vuole forza per farlo contro la Juve e contro le altre squadre. E' un gruppo forte, composto da giovani forti e da meno giovani di grande livello". Su Adzic non titolare: "Ho tanti giocatori bravi, che mi mettono in difficoltà. Rispetto a quando giocavo, è cambiato il modo di giocare, ora devono sentirsi tutti titolari. Sapevo che Vasilije se fosse entrato avrebbe fatto bene, con le squadre un po' più stanco. Sono stato fortunato. Anche chi parte dalla panchina oggi è un titolare".

L'importanza di Matic e gli elogi a Esposito

Su Matic: "Sono stato fortunato. Incontri giocatori come lui che sono campioni, in mezzo al campo ma anche negli allenamenti e nella curiosità. Il legame tra giovani e meno giovani è fondamentale. Sono arrivato qui e ho portato un'idea nuova, diversa e ho visto che tutti sono stati curiosi di capirla". Su Bakola ed Esposito: "Altri due giocatori bravi. Bakola era un po' indeciso su quale posizione possa stargli meglio, lo abbiamo abbassato un po' e ci sta dando grandi soddisfazioni. Esposito lo vedo come un 9, un 10. È molto bravo tra le linee ma anche a finalizzare. Ha fatto una partita di altissimo livello".

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