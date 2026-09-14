"Con la C maiuscola", Aquilani si gode Matic… che era stato offerto alla Juve! Il retroscena

Il Sassuolo trova una vittoria bella quanto importante contro la Juventus. Al Mapei Stadium le emozioni arrivano tutte nel secondo tempo con ben cinque reti e il 3-2 finale per i neroverdi firmato proprio da Adzic. Tre punti pesanti per gli emiliani e una beffa per i bianconeri, e proprio Aquilani analizza la sfida al triplice fischio ed elogia la prova di alcuni dei suoi ragazzi.
Aquilani: "Ci alleniamo per questo"
Aquilani analizza la vittoria contro la Juve a Dazn: "Parlavo di coraggio, ci alleniamo per fare questo e ci vuole forza per farlo contro la Juve e contro le altre squadre. E' un gruppo forte, composto da giovani forti e da meno giovani di grande livello".
Su Adzic non titolare: "Ho tanti giocatori bravi, che mi mettono in difficoltà. Rispetto a quando giocavo, è cambiato il modo di giocare, ora devono sentirsi tutti titolari. Sapevo che Vasilije se fosse entrato avrebbe fatto bene, con le squadre un po' più stanco. Sono stato fortunato. Anche chi parte dalla panchina oggi è un titolare".
L'importanza di Matic e gli elogi a Esposito
Su Matic: "Sono stato fortunato. Incontri giocatori come lui che sono campioni, in mezzo al campo ma anche negli allenamenti e nella curiosità. Il legame tra giovani e meno giovani è fondamentale. Sono arrivato qui e ho portato un'idea nuova, diversa e ho visto che tutti sono stati curiosi di capirla". Su Bakola ed Esposito: "Altri due giocatori bravi. Bakola era un po' indeciso su quale posizione possa stargli meglio, lo abbiamo abbassato un po' e ci sta dando grandi soddisfazioni. Esposito lo vedo come un 9, un 10. È molto bravo tra le linee ma anche a finalizzare. Ha fatto una partita di altissimo livello". E pensare che proprio Matic, autore di una prova di enorme maturità, quantità e qualità, era stato offerto alla Juve nell'ultima sessione di mercato.
Aquilani: "Adzic ha un potenziale alto"
L'allenatore del Sassuolo in conferenza parla così di Adzic: "È un giocatore giovane e con un potenziale molto alto. Ha iniziato molto bene questa stagione. Un percorso nuovo, ci sta dando grandi risultati e adesso deve capire che non si deve accontentare perché la strada è ancora molto lunga, ma se continua così potrà solo che migliorare". Sulla partita: "È stata una gara emozionante perché i gol all'ultimo ti creano emozione. Questa volta è andata bene a noi, l'altra volta no. Mi concentrerei su questo risultato. Abbiamo fatto la prestazione che volevamo fare, è stato messo coraggio e la vittoria mi auguro dia la consapevolezza ai ragazzi per migliorare. C'è un potenziale molto grande. Speriamo di dormire perché abbiamo un'altra partita tra pochi giorni col Monza".
Matic, Laurienté e la scelta su Esposito
Sulla prova di Matic: "Sono fortunato ad avere uno come Matic, campione con la C maiuscola. Mi sta aiutando, sta facendo delle partite incredibili e sta aiutando i giovani che hanno bisogno di figure come lui che li indirizzano nei comportamenti corretti, nell'essere attivi fuori e dentro al campo. Menzioniamo spesso i giovani ma è giusto anche menzionare lui, Berardi, Laurienté, Idzes, che danno una mano anche a me e ai ragazzi". Su Laurienté: "È un giocatore importante, per me è un top come potenziale. Ha migliorato l'aspetto di conoscere il gioco, sta migliorando e il merito è suo perché si applica, è curioso, ascolta, poi nessuno gli toglie qualcosa che ha innato. Emozionante vincere così con coraggio, cerchiamo di non speculare a prescindere dall'avversario. Noi abbiamo questa attitudine di voler attaccare e siamo stati premiati, a Bologna un po' meno". Sulla scelta di Esposito: "Il gol è qualcosa che lui ha, questo fatto di venire tra le linee, un po' 9 e un po' 10, è quello che gli abbiamo chiesto. È un generoso che a volte corre anche più di quello che dovrebbe fare. Ha fatto una gara incredibile a prescindere dal gol. Ora deve continuare perché è un altro giocatore che può avere un futuro molto importante".
L'ingenuità Juve e la gioventù del Sassuolo
Sulla prova della Juve e del Sassuolo: "Con i gol nel recupero è un po' folle. Non so se la Juve è stata ingenua, io sposto il focus sul coraggio avuto dal Sassuolo, senza snaturarsi. Emozionante se devo scegliere l'aggettivo". A chiudere sull'età media dei neroverdi in campo: "I giovani sono bravi e quando sono bravi non c'è il dubbio di metterli dentro. Non guardiamo la carta d'identità. Noi pensiamo al Monza, all'allenamento di domani. Ci divertiamo se riusciamo a fare le cose che vogliamo e soprattutto portare a casa i punti. Noi non vogliamo farci dire che siamo belli, lo dico ogni giorno ai ragazzi, ma vogliamo competere in questo modo. Vogliamo vincere così le partite".
Il Sassuolo trova una vittoria bella quanto importante contro la Juventus. Al Mapei Stadium le emozioni arrivano tutte nel secondo tempo con ben cinque reti e il 3-2 finale per i neroverdi firmato proprio da Adzic. Tre punti pesanti per gli emiliani e una beffa per i bianconeri, e proprio Aquilani analizza la sfida al triplice fischio ed elogia la prova di alcuni dei suoi ragazzi.
Aquilani: "Ci alleniamo per questo"
Aquilani analizza la vittoria contro la Juve a Dazn: "Parlavo di coraggio, ci alleniamo per fare questo e ci vuole forza per farlo contro la Juve e contro le altre squadre. E' un gruppo forte, composto da giovani forti e da meno giovani di grande livello".
Su Adzic non titolare: "Ho tanti giocatori bravi, che mi mettono in difficoltà. Rispetto a quando giocavo, è cambiato il modo di giocare, ora devono sentirsi tutti titolari. Sapevo che Vasilije se fosse entrato avrebbe fatto bene, con le squadre un po' più stanco. Sono stato fortunato. Anche chi parte dalla panchina oggi è un titolare".