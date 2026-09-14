"Con la C maiuscola", Aquilani si gode Matic… che era stato offerto alla Juve! Il retroscena

Matic, Laurienté e la scelta su Esposito

Sulla prova di Matic: "Sono fortunato ad avere uno come Matic, campione con la C maiuscola. Mi sta aiutando, sta facendo delle partite incredibili e sta aiutando i giovani che hanno bisogno di figure come lui che li indirizzano nei comportamenti corretti, nell'essere attivi fuori e dentro al campo. Menzioniamo spesso i giovani ma è giusto anche menzionare lui, Berardi, Laurienté, Idzes, che danno una mano anche a me e ai ragazzi". Su Laurienté: "È un giocatore importante, per me è un top come potenziale. Ha migliorato l'aspetto di conoscere il gioco, sta migliorando e il merito è suo perché si applica, è curioso, ascolta, poi nessuno gli toglie qualcosa che ha innato. Emozionante vincere così con coraggio, cerchiamo di non speculare a prescindere dall'avversario. Noi abbiamo questa attitudine di voler attaccare e siamo stati premiati, a Bologna un po' meno". Sulla scelta di Esposito: "Il gol è qualcosa che lui ha, questo fatto di venire tra le linee, un po' 9 e un po' 10, è quello che gli abbiamo chiesto. È un generoso che a volte corre anche più di quello che dovrebbe fare. Ha fatto una gara incredibile a prescindere dal gol. Ora deve continuare perché è un altro giocatore che può avere un futuro molto importante".