Aquilani gongola: "Sassuolo squadra matura", poi esalta il suo attaccante: "Sarà un grande numero 9"

"La cosa più importante che mi porto da questa partita è la maturità della squadra che ha provato a fare ciò che sapeva. A tratti siamo stati meno puliti del solito, ma resto contento della prestazione". Queste le parole di Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Milan. "La prima mezz'ora è stata fatta bene, poi ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato contro una squadra con tanti giocatori forti - analizza Aquilani -. Nel primo tempo abbiamo alternato un po' di ordine a un po' di disordine. Se sei ordinato, la qualità individuale alla fine viene fuori. Con i cambi siamo poi riusciti a portare pressione in fase offensiva. Quando parlo di maturità - ribadisce il tecnico neroverde - intendo il capire la partita e giocare nel modo più funzionale. Giocando così possiamo competere con tutti, anche se il Milan è una squadra forte e che è normale possa metterti in difficoltà".