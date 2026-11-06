Aquilani: "Dobbiamo reagire. Roma? Devo mettere da parte le emozioni. Berardi? Non giocherà"

Alberto Aquilani ha presentato in conferenza stampa la sfida di campionato contro la Roma. Il tecnico del Sassuolo ha dichiarato: «È una sfida importante anche per quello che rappresenta la mia persona e mi sarebbe piaciuto tornare all’Olimpico con un umore differente ma bisogna essere uomini e guardare in faccia la realtà e bisogna prepararla andando ad analizzare le cose che possiamo migliorare. C’è l’aspetto tattico sicuramente ma bisogna crescere e aumentare la percezione del pericolo perché stiamo pagando a caro prezzo degli errori evitabili. Il gol con la Fiorentina nel primo tempo non lo puoi prendere, manca un minuto, sei in 10 dentro l’area contro 2 della Fiorentina e quel gol è stata una mazzata, probabilmente ci manca un po’ di morale”.

Le parole di Aquilani "Come si esce da questo momento? C’è una serie di componenti. Lavorare in maniera individuale, l’aspetto tattico, però con la Fiorentina, bella o brutta che sia, la stavamo facendo bene. Stava venendo bene, poi si è sporcata e quando si sporca bisogna stare sul pezzo, altrimenti è troppo facile, perché nel momento brutto bisogna dare di più, ora è più difficile e bisogna dare di più. Da allenatore è la prima volta che entro in quello stadio e questo non me lo toglie nessuno. Devo mettere da parte le emozioni perché una volta che scendiamo in campo non c’è spazio per quello".