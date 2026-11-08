Aquilani verso l’esonero, il Sassuolo ha deciso: due nomi caldi per sostituirlo
La posizione di Alberto Aquilani a Sassuolo sembra essere ormai definita, con il club che ha optato per l'esonero. L'inizio di stagione dei neroverdi è stato evidentemente al di sotto delle aspettative, e così dopo il ko di ieri all'Olimpico contro la Roma il club emiliano ha deciso di intervenire e cambiare guida tecnica della squadra, approfittando anche della pausa nazionali. Due i nomi in lizza per sostituirlo.
Sassuolo, Aquilani verso l'esonero
La sconfitta contro la Roma per 3-0 (gol di Hermoso, Walukiewicz e Mora) arriva al culmine di un periodo estremamente negativo per il Sassuolo. Aquilani è infatti reduce da ben cinque sconfitte consecutive e, allargando il fronte, sei ko nelle ultime sette sfide. Il 2-1 in casa del Monza, poi il pari a San Siro contro il Milan per 1-1 e a seguire la debacle. Sono infatti arrivate le sconfitte di fila contro Frosinone, Como, Lazio, Fiorentina e, appunto, Roma. Un filotto di risultati negativi che non è passato inosservato tra i neroverdi, nonostante a inizio anno avessero riposto grande fiducia in Aquilani (reduce dall'ottima esperienza a Catanzaro in Serie B, chiusasi con la promozione A sfiorata ai playoff). E così è arrivata la decisione di cambiare.
D'Aversa e Montella possibili sostituti
Ma chi potrebbe prendere il posto di Aquilani sulla panchina del Sassuolo? Al momento due sarebbero i nomi caldi per sostituirlo: Roberto D'Aversa e Vincenzo Montella. Il primo, che avrebbe già dato apertura, è reduce dalla breve ma positiva esperienza al Torino: lo scorso anno ha condotto i granata alla salvezza con cinque giornate d'anticipo, salutandosi poi al termine della stagione. Montella viene invece dall'esonero come ct della Turchia, dopo però aver raggiunto traguardi importantissimi come i quarti di finale nell'Europeo del 2024 e la qualificazione al Mondiale 2026, riportando i turchi a disputare una Coppa del Mondo a distanza di 24 anni. Ore di attesa per i neroverdi, che presto sceglieranno il nuovo allenatore.
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