Aquilani verso l’esonero, il Sassuolo ha deciso: due nomi caldi per sostituirlo

La posizione di Alberto Aquilani a Sassuolo sembra essere ormai definita, con il club che ha optato per l'esonero. L'inizio di stagione dei neroverdi è stato evidentemente al di sotto delle aspettative, e così dopo il ko di ieri all'Olimpico contro la Roma il club emiliano ha deciso di intervenire e cambiare guida tecnica della squadra, approfittando anche della pausa nazionali. Due i nomi in lizza per sostituirlo.

Sassuolo, Aquilani verso l'esonero La sconfitta contro la Roma per 3-0 (gol di Hermoso, Walukiewicz e Mora) arriva al culmine di un periodo estremamente negativo per il Sassuolo. Aquilani è infatti reduce da ben cinque sconfitte consecutive e, allargando il fronte, sei ko nelle ultime sette sfide. Il 2-1 in casa del Monza, poi il pari a San Siro contro il Milan per 1-1 e a seguire la debacle. Sono infatti arrivate le sconfitte di fila contro Frosinone, Como, Lazio, Fiorentina e, appunto, Roma. Un filotto di risultati negativi che non è passato inosservato tra i neroverdi, nonostante a inizio anno avessero riposto grande fiducia in Aquilani (reduce dall'ottima esperienza a Catanzaro in Serie B, chiusasi con la promozione A sfiorata ai playoff). E così è arrivata la decisione di cambiare.