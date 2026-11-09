Sassuolo, Aquilani al capolinea. Idea Montella, ma c'è un altro nome in pole

Alberto Aquilani è arrivato al capolinea dopo soli 4 mesi. Sta per calare il sipario, infatti, sull’avventura del tecnico romano alla guida del Sassuolo. Fatali le 6 sconfitte (5 di fila) incassate nelle ultime 7 giornate che hanno fatto sprofondare la squadra in zona retrocessione. E così proprio nel suo Olimpico è arrivata la batosta più amara per il giovane allenatore, visto che il tris inflittogli dalla Roma targata Gasperini può rappresentare il punto di non ritorno della sua storia in neroverde. Non solo la striscia di risultati negativi: a preoccupare ancor di più la dirigenza emiliana, tanto da orientarla a cambiare guida tecnica, è stata la fragilità difensiva palesata. Addirittura 29 i gol subiti nelle prime 11 gare di campionato. Tanti, troppi per guardare con ottimismo al futuro. Anche perché solamente l’Ancona con la Serie A a 20 squadre ne aveva presi di più nella stagione 2003/04. Inutile rammentare come si era concluso quel torneo, per i marchigiani. Con una retrocessione che la dirigenza neroverde vuole scongiurare ed evitare a ogni costo. Ecco perché - complice la sosta iniziata oggi - in casa emiliana sono propensi a far abortire il progetto Aquilani, optando per il ribaltone in panchina. Al posto dell’ex allenatore del Catanzaro potrebbe arrivare uno tra Roberto D’Aversa e Vincenzo Montella, entrambi avvistati sabato sera sugli spalti dell’Olimpico per assistere alla partita contro la Roma. Improbabile rubricare alla voce casualità la loro presenza.

Aquilani: si attende l'esonero La sensazione è che i due fossero degli spettatori decisamente interessati alla sfida è in particolare alla prestazione di Laurientè e compagni. Ecco perché sembrano i maggiori indiziati a subentrare ad Aquilani. L’ex tecnico del Toro tra l’altro ha già dato la sua disponibilità ad accettare un contratto fino al 30 giugno con eventuale opzione per la stagione successiva; mentre l’Aereoplanino vorrebbe un accordo più lungo (almeno fino al 2028). Valutazioni in corso, visto che Aquilani in estate si era legato alla società emiliana fino al 2028. Sullo sfondo i nomi di Francesco Calzona e Fabio Cannavaro, accostati nelle ultime ore al club della famiglia Squinzi. Intanto in giornata è atteso l’annuncio dell’esonero di Aquilani, al quale non è bastato il buon avvio impreziosito dal successo sulla Juve.