Aquilani esonerato, ufficiale la scelta del Sassuolo: chi può sostituirlo
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro." Sono queste le parole con cui il Sassuolo ha comunicato ufficialmente l'esonero di Alberto Aquilani. L'ex tecnico del Catanzaro, infatti, ha pagato a caro prezzo gli ultimi risultati: il club neroverde è reduce da cinque sconfitte consecutive in cui ha subito almeno due gol a partita. Tra queste anche il rocambolesco 6-2 contro la Lazio di Gattuso. Insomma, numeri tutt'altro che rincuoranti per la dirigenza neroverde che ha preferito virare altrove sollevando dall'incarico l'ex calciatore di Roma e Fiorentina.
Aquilani saluta il Sassuolo: ecco chi può sostituirlo
Le vittorie contro Torino - per 2-1 - e quella contro la Juventus con il gol di Adzic dello scorso 13 settembre per 3-2 sono ormai soltanto un ricordo lontano. Il Sassuolo che si è visto nelle ultime uscite è una squadra priva di certezze ed una difesa che non dà alcuna sicurezza. Il nome più caldo nelle ultime ore candidato a sostituire Aquilani sulla panchina del club emiliano è quello di Roberto D'Aversa, reduce dall'esperienza sulla panchina del Torino nell'ultima stagione con cui ha messo in mostra risultati e prestazione piuttosto positivi. Nonostante ciò, la scelta di Cairo di virare sull'emergente Abate, con il tecnico ex Parma rimasto poi senza occupazione. Il nome di D'Aversa non è l'unico da prendere in considerazione, con la dirigenza del Sassuolo prenderà una decisione nelle prossime ore, con Aquilani che ha ormai già salutato la squadra.
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