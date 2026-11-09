Aquilani esonerato, ufficiale la scelta del Sassuolo: chi può sostituirlo

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro." Sono queste le parole con cui il Sassuolo ha comunicato ufficialmente l'esonero di Alberto Aquilani. L'ex tecnico del Catanzaro, infatti, ha pagato a caro prezzo gli ultimi risultati: il club neroverde è reduce da cinque sconfitte consecutive in cui ha subito almeno due gol a partita. Tra queste anche il rocambolesco 6-2 contro la Lazio di Gattuso. Insomma, numeri tutt'altro che rincuoranti per la dirigenza neroverde che ha preferito virare altrove sollevando dall'incarico l'ex calciatore di Roma e Fiorentina.