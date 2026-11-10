D'Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo: l'ex Torino sostituisce Aquilani, la nota ufficiale
"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027". In una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club neroverde annuncia l'ingaggio dell'ex allenatore di Lanciano, Parma, Sampdoria, Lecce, Empoli e Torino al posto dell'esonerato Alberto Aquilani.
La nota del Sassuolo
"Lo staff tecnico - prosegue il comunicato ufficiale del Sassuolo - sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai Media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center".
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