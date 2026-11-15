Adzic infortunato durante Cipro-Montenegro: cosa è successo, le condizioni del talento di Sassuolo e Juve
Inizia con una brutta notizia l'avventura sulla panchina del Sassuolo per Roberto D'Aversa. L'ex tecnico del Torino, infatti, potrebbe non avere a disposizione uno dei gioielli del club emiliano al rientro dalla sosta per le nazionali: si tratta di Adzic, in prestito dalla Juventus, il quale ha rimediato un infortunio in nazionale con il Montenegro. Il giovane trequartista è stato costretto a lasciare anzitempo il rettangolo di gioco - al 39' - nella sfida tra la nazionale montenegrina e Cipro di Nations League, conclusasi 4-1. A costringere Adzic a lasciare il campo è stato un problema al ginocchio accusato a seguito di uno scontro di gioco. Il centrocampista neroverde ha anche rimediato un cartellino giallo in occasione del contrasto, spingendo poi lo staff tecnico del Montenegro a sostituirlo in via precauzionale.
Adzic si ferma col Montenegro: D'Aversa spera
Le condizioni del calciatore, ad ogni modo, dovranno essere valutate nei prossimi giorni, per capire se si tratta di un infortunio serio - per il quale bisognerà poi verificare l'eventuale entità - o di una semplice contusione rimediata a seguito del contrasto. Il Sassuolo affronterà il Genoa al ritorno in campo della Serie A, con la gara che sarà la prima in assoluto di D'Aversa da nuovo allenatore del club neroverde. Il club emiliano resta in apprensione, e con esso anche il nuovo tecnico del Sassuolo, che spera di poter esordire alla guida tecnica del suo nuovo club con Adzic in mezzo al campo.
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