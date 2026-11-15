Adzic infortunato durante Cipro-Montenegro: cosa è successo, le condizioni del talento di Sassuolo e Juve

Inizia con una brutta notizia l'avventura sulla panchina del Sassuolo per Roberto D'Aversa. L'ex tecnico del Torino, infatti, potrebbe non avere a disposizione uno dei gioielli del club emiliano al rientro dalla sosta per le nazionali: si tratta di Adzic, in prestito dalla Juventus, il quale ha rimediato un infortunio in nazionale con il Montenegro. Il giovane trequartista è stato costretto a lasciare anzitempo il rettangolo di gioco - al 39' - nella sfida tra la nazionale montenegrina e Cipro di Nations League, conclusasi 4-1. A costringere Adzic a lasciare il campo è stato un problema al ginocchio accusato a seguito di uno scontro di gioco. Il centrocampista neroverde ha anche rimediato un cartellino giallo in occasione del contrasto, spingendo poi lo staff tecnico del Montenegro a sostituirlo in via precauzionale.