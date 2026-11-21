Il ko contro la Roma, il quinto consecutivo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha convinto la dirigenza del Sassuolo a salutare Aquilani e a puntare su D'Aversa. Il nuovo allenatore neroverde, dopo una pausa nazionali passata a conoscere la squadra, si prepara a sfidare il Genoa, sfida in programma domenica 22 novembre alle 15:00. "Quando si riparte dopo la sosta c'è sempre un'incognita - ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore del Sassuolo alla vigilia della partita -. Chiaro che per noi la gara di domani è importante, bisogna cercare di fare un risultato positivo per partire con il piede giusto. Il Genoa ha perso la gara con il Milan ma hanno inciso molto gli episodi e la squadra veniva da 3 vittorie consecutive, dunque il focus deve essere su una squadra in fiducia, con De Rossi che è stato bravo a superare il momento di difficoltà, ci sarà un seguito di tifosi del Genoa numeroso, ma per noi la gara è determinante, molto importante, per proseguire nel lavoro".

Il cambio di allenatore: "I giocatori sono i primi a sentirsi responsabili" "Quando c'è un cambio di allenatori i giocatori stessi sono i primi a sentirsi responsabili perché è una sconfitta per tutti - ha continuato -. Se pensiamo però che il semplice cambio possa risolvere ogni problematica rischiamo di fare brutte figure, ognuno di noi deve far sì che le cose vadano a migliorare. Per uscire da questa situazione, da un periodo non bello sotto l'aspetto dei risultati, bisogna lavorare duramente la settimana, perché la partita è una conseguenza di quello che si fa ogni giorno e in queste due settimane noi abbiamo lavorato con un carico maggiore all'inizio, ma è chiaro che c'erano tante situazioni di infortunati o di gente che stava rientrando, ma noi dobbiamo lavorare e portare a regime alcuni giocatori che scendevano in campo stringendo i denti e questo è da ammirare e io penso che per giocare ci si debba allenare e non trovare la condizione giocando, dunque è importante avere tutti al 100%".