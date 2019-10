Spal, Semplici: "Due dubbi di formazione. Di Francesco? Non ci sarà"

FERRARA - Trasferta difficile per la Spal, nonostante il momento di crisi dell'avversario. I ragazzi di Semplici, domani, andranno a San Siro a far visita ad un Milan ferito dalla sconfitta di Roma: "Affronteremo una squadra partita con obiettivi diversi, ma mi auguro che la condizione psicologica possa incidere sulla partita, togliendo pressione a noi e aggiungendola a loro. Per ottenere punti dovremo fare una partita straordinaria, fatta di personalità e lettura dei momenti della gara: speriamo di approfittare della loro condizione - ha spiegato in conferenza stampa -, perchè un risultato positivo per noi sarebbe importantissimo".

PROBABILI FORMAZIONI

"Di Francesco out. Paloschi titolare? Vedremo"

"Di Francesco non ci sarà. Sapevamo che il suo infortunio poteva durare due mesi, siamo in vantaggio sulla tabella di marcia e si sta allenando. Dopo la Sampdoria vedremo quando schierarlo". Sulla formazione: "In linea di massima giocheranno quelli della gara con il Napoli - svela Semplici -, un pareggio che dovrà darci serenità e convinzione. Paloschi? E' un ex come tanti altri, potrà essere una delle armi da utilizzare, vedremo. Domenica scorsa è entrato bene in campo nonostante il periodo di inattività". C'era apprensione per le condizioni di Kurtic e Igor: "Erano usciti per due problemi muscolari, ma l'ho fatto per precauzione, e sono in buone condizioni: sono recuperati e a disposizione. Jankovic invece tornerà la settimana prossima" la chiosa del tecnico spallino.