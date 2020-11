Spezia, slitta al 16 dicembre l'esordio al Picco

LA SPEZIA - Slitta l'esordio dello Spezia nel proprio stadio. I lavori per l'adeguamento dell'impianto 'Alberto Picco' ai fini dell'ottenimento della deroga per la stagione in corso stanno procedendo come da programma, ma le tempistiche legate al trasferimento degli apparati legati alla Var e alla goal-line technology - attualmente installati allo stadio Manuzzi di Cesena dove lo Spezia ha finora giocato le gare casalinghe - hanno spinto la dirigenza ligure a posticipare l'esordio tra le mura amiche, previsto inizialmente sabato 5 dicembre nell'anticipo contro la Lazio, alla sfida in programma mercoledì 16 dicembre contro il Bologna.