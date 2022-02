Spezia, lavoro a parte per Kovalenko. Personalizzato per Sher e Bastoni

LA SPEZIA - Lo Spezia di Thiago Motta si allena in vista della sfida di lunedì sera al Picco contro la Fiorentina. Dopo il classico riscaldamento, i bianconeri hanno svolto esercitazioni tecniche e una partitina finale a campo ridotto. Ancora lavoro personalizzato per Sher e Bastoni che continuano così la loro tabella di recupero. Si è allenato separatamente in via precauzionale anche Viktor Kovalenko, in seguito ad un fastidio muscolare accusato domenica nella seduta di rifinitura. Domani è prevista una seduta mattutina.