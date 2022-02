LA SPEZIA - Lo Spezia è tornato in campo in mattinata, per preparare la sfida di lunedì sera con la Fiorentina. Seduta tattica quella svolta dai ragazzi di Motta, che hanno lavorato su situazioni offensive per chiudere poi con una partitella a campo ridotto. Ancora lavoro personalizzato in via precauzionale per Giulio Maggiore, mentre Sher e Bastoni hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Domani, altra seduta mattutina.