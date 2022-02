Spezia, Motta sfida la Fiorentina: "Daremo il massimo"

LA SPEZIA - L'allenatore dello Spezia, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara con la Fiorentina: “All’andata contro la Fiorentina siamo rimasti in partita fino alla fine del primo tempo, soffrendo più di quanto abbiamo fatto in altre partite. Sappiamo che è una squadra che cerca di pressare molto alto, dobbiamo essere bravi a superare questa prima pressione e andare ad attaccare, che è quello che non siamo riusciti a fare a Firenze" - ha dichiarato - "Avere i tifosi al nostro fianco ci aiuta tantissimo, in tutte le partite che abbiamo giocato in casa il nostro pubblico è stato un elemento fondamentale, speriamo che lunedì sarà lo stesso, ma dipende tanto da noi, da come giocheremo, dal modo in cui scenderemo in campo dal primo minuto, ma sono convinto che faremo una grande partita e il sostegno del pubblico ci darà sicuramente una mano".