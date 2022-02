Spezia, Sher e Bastoni vicini al rientro

LA SPEZIA - Aimar Sher e Simone Bastoni torneranno presto a disposizione di Thiago Motta. I due giocatori hanno proseguito anche nella giornata di martedì il lavoro personalizzato che mira a ristabilire la loro condizione dopo gli infortuni patiti, ma le risposte ricevute dallo staff tecnico bianconero sembrano confrotanti e lasciano pensare ad un loro imminente rientro in gruppo. Intanto il tecnico italo-brasiliano è tornato a lavorare con la squadra il giorno dopo la bruciante sconfitta con la Fiorentina, proponendo una seduta di scarico ai giocatori più impegnati con i viola e lavoro sul campo per tutti gli altri. La squadra tornerà a preparare la sfida di lunedì sera in casa del Bologna nella giornata di giovedì, dopo aver usufruito di un giorno di riposo.