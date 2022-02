LA SPEZIA - In mattinata lo Spezia è tornato ad allenarsi in vista del match contro il Bologna di lunedì sera in Emilia. La seduta è stata caratterizzata da un riscaldamento tecnico seguito poi da sviluppi offensivi, con partitella finale a campo ridotto. Capitolo infortunati: hanno svolto allenamento personalizzato Bastoni, Sher, e Maggiore. Domani sessione mattutina.