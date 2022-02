Spezia, Maggiore in ripresa lavora col gruppo

LA SPEZIA - Dopo un giorno di lavoro personalizzato, Giulio Maggiore si è riaggregato almeno in parte ai compagni. Il capitano dello Spezia ha svolto nella giornata di venerdì una parte dell'allenamento agli ordini di Thiago Motta, prima di dedicarsi ad un percorso differenziato come accaduto il giorno precedente. In vista della sfida di lunedì con il Bologna andranno valutati i suoi progressi, così come quelli di Bastoni e Sher, ancora alle prese con allenamenti personalizzati ma sempre più vicini al rientro.