Spezia, Motta: "Stagione fortunata? No, i risultati derivano dal lavoro"

LA SPEZIA - Mancano due giorni alla sfida tra Bologna e Spezia , con le Aquile di Thiago Motta che scenderanno in campo al Dall'Ara per rifarsi dopo la sconfitta con la Fiorentina : "Non è stata una partita facile - sottolinea nella conferenza stampa di presentazione del posticipo di lunedì il tecnico spezzino - abbiamo affrontato una squadra che sta lottando per l’ Europa e che ha degli obiettivi diversi dai nostri, ma siamo rimasti in partita fino alla fine, senza mai lasciarci andare, contro una squadra di grande valore. L’episodio del contatto su Maggiore che ha portato al loro vantaggio, avrebbe dovuto essere fischiato: se guardiamo le partite che si sono giocate fino ad oggi in campionato sono stati fischiati falli molto meno evidenti di quello. In ogni caso noi non dobbiamo temere nessuno, dobbiamo solo restare concentrati in allenamento e focalizzarci su una partita alla volta: adesso la più importante è la prossima che ci aspetta lunedì". Quando lo Spezia si troverà di fronte un avversario a trazione anteriore: "Non mi aspetto un Bologna in difficoltà - spiega Motta - perché ha una rosa di valore, composta da giocatori forti, esperti, guidati da un grande allenatore. Mi aspetto il miglior Bologna possibile, schierato con un 3-4-3 difficile da difendere e da gestire. La qualità non manca ai rossoblù e hanno tante opzioni per interpretarlo in maniere differenti, di questo siamo consapevoli. Comunque non ci faremo sorprendere se ci saranno novità nel modulo, ci siamo preparati al meglio. Avere tutta la squadra a disposizione è una cosa importante, durante la settimana in allenamento possiamo valutare le caratteristiche di ognuno e capire quali sono più adatte per l’avversario che affronteremo. Inoltre il livello delle sedute si alza, i ragazzi danno il massimo per meritare di giocare e questo non può che fare bene a tutti. Stagione fortunata la nostra? Non credo alla fortuna, credo nell’impegno e nel lavoro".

"Maggiore ci sarà di sicuro"

Restano da valutare, in casa ligure, le condizioni di alcuni giocatori, a partire dal capitano Giulio Maggiore, allenatosi a parte nelle ultime sedute: "Ha avuto qualche fastidio dovuto alla fatica - ammette Motta - ma in generale lo vedo bene. Se e quando lo vedremo più stanco o non al meglio valuteremo se farlo riposare. In questo momento sta bene, cerca di dare sempre il massimo sia in allenamento che in partita, è un giocatore importante per la squadra e sarà sicuramente con il gruppo lunedì. Nzola, come tutti gli altri, ha la possibilità di allenarsi bene tutti i giorni per dimostrare il proprio valore. È vero che quando si parla di attaccanti si tende a guardare in particolare i gol fatti, ma io in settimana presto attenzione a tantissimi altri aspetti. Penso che un attaccante oggi debba fare tanto sia in fase offensiva che in fase difensiva per aiutare la squadra, e tutti i miei attaccanti lo sanno. Leo Sena - conclude l'italo-brasiliano - purtroppo si trova in una situazione che non poteva aspettarsi, è un ragazzo giovane, è stato sfortunato. Ci siamo sentiti al telefono qualche giorno fa e ci siamo detti che deve continuare a dare il massimo per affrontare quello che sta vivendo nel miglior modo possibile. Speriamo che possa tornare presto in squadra perché è un giocatore forte che può aiutarci molto, ma soprattutto me lo auguro per lui perché ha molta voglia di tornare ad allenarsi coi suoi compagni e di scendere di nuovo in campo per fare ciò che ama".