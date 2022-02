LA SPEZIA - Dopo il match di ieri sera contro la Roma, lo Spezia è tornato ad allenarsi con una seduta di scarico. Colley alle prese con una infiammazione tendinea ha svolto solo fisioterapia, mentre Zoet ha dovuto abbandonare l'allenamento per una distorsione alla caviglia sinistra. Jacopo Sala invece, uscito anzitempo dalla sfida con di ieri, domani si sottoporrà ad esamo diagnostici. Domani giorno di riposo per la squadra, si tornerà in campo mercoledì mattina.