Spezia, Gyasi rinnova fino al 2025: "Ripagherò la fiducia sul campo"

LA SPEZIA - Emmanuel Gyasi rimarrà allo Spezia fino al 30 giugno 2025: lo ha reso noto lo stesso club ligure, che ha così rinnovato la sua fiducia in uno degli elementi cardine della promozione del 2020. Per il 28enne attaccante ghanese, finora, 139 presenze, 22 gol e 17 assist con le Aquile, numeri che ne fanno uno dei leader del gruppo come ha sottolineato il presidente Philip Platek: "Emmanuel Gyasi è un simbolo di questa squadra - sono state le dichiarazioni del numero uno spezzino dopo il prolungamento del giocatore - e un esempio da seguire per tutti i giovani. Abnegazione, impegno, serietà, unite a indiscusse doti atletiche e tecniche, sono solo alcune delle sue qualità e siamo orgogliosi di poter annunciare oggi il suo rinnovo". Felice del rinnovo, ovviamente, è anche lo stesso Gyasi: "Sono molto contento - ha assicurato - di aver siglato questo rinnovo. Ora concentrazione massima per centrare la salvezza. Ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti e come sempre farò di tutto per ripagarla sul campo".