TORINO - Stasera, ore 18, lo Spezia farà visita alla Juventus in occasione del match valido per la 23ª giornata di campionato. I ragazzi di Motta vogliono riprendersi dopo la sconfitta beffa contro la Roma e nell'ultimo post Instagram hanno cavalcato l'onda del film "The Batman" per cercare l'impresa allo Stadium. Daniele Verde e Ray Manaj vestono la maglia arancione con tanto di mantello e maschera del supereroe della Dc con la didascalia che recita: "Spezia City ha bisogno dei suoi eroi".