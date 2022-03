Spezia, Bourabia ko: lesione al quadricipite

LA SPEZIA - Gli esami strumentali effettuati su Mehdi Bourabia hanno evidenziato che il problema del centrocampista marocchino dello Spezia non era un semplice affaticamento, come ipotizzato in un primo tempo. La società ligure, infatti, ha ufficializzato sui suoi canali la presenza di una "lesione al quadricipite della gamba destra" per il giocatore, che dunque nei prossimi dieci giorni sarà tenuto sotto osservazione dallo staff medico bianconero. Bourabia ha inziato subito le terapie, rimanendo in infermeria insieme a Sala nella seduta di allenamento del martedì, che visto invece Manaj svolgere regolarmente il lavoro insieme al resto dei compagni. Per l'attaccante si avvicina il rientro in campo, magari già venerdì in casa del Sassuolo.