Spezia, Motta: "Il Sassuolo ha meritato, ma su Kovalenko era rigore"

REGGIO EMILIA - Dopo il pesante ko del Mapei Stadium Città del Tricolore contro il Sassuolo, Thiago Motta tecnico dello Spezia ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Dazn. “Su Kovalenko c’era rigore e questo episodio poteva cambiare la partita, però l’arbitro non lo ha visto e noi continuiamo per la nostra strada, stando attenti a questi episodi perché spesso siamo noi ad essere penalizzati. Stasera abbiamo affrontato una buona squadra, che è in uno stato di forma molto buono e che mette in difficoltà tutti. La vittoria del Sassuolo è meritata. Dal 1' hanno dimostrato di esserci superiori. Adesso dobbiamo pensare a recuperare anche in vista della prossima partita. La sosta è un momento per riposare la testa e arriva nel momento giusto. Contro il Venezia sarà una partita molto importante, ma prima dobbiamo recuperare le nostre forze fisiche e mentali"