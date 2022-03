Spezia, rientra in gruppo Sala. Lavoro personalizzato per Bourabia

LA SPEZIA - Secondo allenamento della settimana per le Aquile che si preparano ad affrontare il Venezia sabato 2 aprile alle 15:00 sul terreno del ‘Picco’. Lo riporta il comunicato della società, che spiega il lavoro odierno: dopo il consueto riscaldamento iniziale, i ragazzi di Thiago Motta si sono divisi in due gruppi per svolgere esercitazioni tecnico-tattiche. Rientrato regolarmente in gruppo Jacopo Sala, lavoro personalizzato invece per Bourabia. Nuova seduta di allenamento domani mattina a Follo.